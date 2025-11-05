به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست مدیریت تعاون روستایی آذربایجان‌غربی گفت: امسال با مدیریت مناسب در حوزه خرید سیب صنعتی، تاکنون حدود ۳۰ هزار تن از این محصول به صورت توافقی از باغداران استان خریداری شده است.

سجاد حسامی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند خرید سیب صنعتی در استان بدون هیچ‌گونه مشکل پیش می‌رود و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط موجب ساماندهی مطلوب بازار این محصول شده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی اظهار کرد: تلاش می‌شود با هماهنگی همه ارکان بخش تعاون، نقش تعاونی‌ها در بازاریابی و توسعه شبکه‌های توزیع محصولات کشاورزی افزایش یابد تا گام‌های مؤثری در مسیر رشد و توانمندسازی آنها برداشته شود.

در ادامه آیین تکریم و معارفه سرپرست حسامی سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان، میرجمال ساداتی مدیر سابق تعاون روستایی آذربایجان‌غربی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریتی خود در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

لازم به ذکر است وی پس از چهار سال مدیریت در این سمت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی منصوب شده است.

