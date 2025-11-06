نشست هم‌اندیشی طلاب و بانوان تأثیرگذار زنجان با حضور فعالان حوزه فرهنگی و سیاسی برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با بصیرت فاطمی، ارتقای توانمندی طلاب و بانوان، و نقش زنان در الگوی پیشرفت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، در این نشست بر ضرورت ارتقای درک تمدنی برای مواجهه با چالش‌های جهانی و تقابل تمدنی اسلام با غرب تأکید کرد و گفت: فهم ما از اسلام در همه عرصه‌ها باید ارتقا یابد و درک ما از شرایط اجتماعی و موازنه جهانی اصلاح شود.

این هم‌اندیشی با هدف تبیین نقش بانوان و طلاب در ترویج بینش فاطمی و تقویت حضور اثرگذار آنان در عرصه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برگزار شد.

برگزارکنندگان اعلام کردند که نشست‌هایی از این دست علاوه بر روشن کردن مسیر تبیینگری برای مبلغات، زمینه تعامل طلاب و اساتید با مردم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در استان را فراهم می‌کند.

این برنامه، بخشی از سلسله نشست‌ها و دوره‌هایی است که در زنجان با هدف توانمندسازی طلاب و بانوان فعال فرهنگی و مذهبی و ارتقای نقش آنان در جامعه برگزار می‌شود.