به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نشست هماندیشی طلاب و بانوان تأثیرگذار زنجان با حضور فعالان حوزه فرهنگی و سیاسی برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با بصیرت فاطمی، ارتقای توانمندی طلاب و بانوان، و نقش زنان در الگوی پیشرفت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیتالله میرباقری شاهرودی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، در این نشست بر ضرورت ارتقای درک تمدنی برای مواجهه با چالشهای جهانی و تقابل تمدنی اسلام با غرب تأکید کرد و گفت: فهم ما از اسلام در همه عرصهها باید ارتقا یابد و درک ما از شرایط اجتماعی و موازنه جهانی اصلاح شود.
این هماندیشی با هدف تبیین نقش بانوان و طلاب در ترویج بینش فاطمی و تقویت حضور اثرگذار آنان در عرصههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برگزار شد.
برگزارکنندگان اعلام کردند که نشستهایی از این دست علاوه بر روشن کردن مسیر تبیینگری برای مبلغات، زمینه تعامل طلاب و اساتید با مردم و توسعه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در استان را فراهم میکند.
این برنامه، بخشی از سلسله نشستها و دورههایی است که در زنجان با هدف توانمندسازی طلاب و بانوان فعال فرهنگی و مذهبی و ارتقای نقش آنان در جامعه برگزار میشود.