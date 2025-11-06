پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از جمعآوری ۲۱ معتاد متجاهر در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ عیسی خدایی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در قالب طرح «آرامش در شهر»، مأموران کلانتری ۱۱ شهر آشخانه اقدام به شناسایی و جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر کردند.
وی افزود: در این طرح با هماهنگی مراجع قضایی، ۲۱ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و جهت طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مربوطه تحویل شدند.
سرهنگ خدایی با اشاره به تداوم طرحهای پاکسازی نقاط آلوده، تصریح کرد: اجرای مستمر این طرحها نقش مؤثری در افزایش احساس امنیت و آرامش عمومی شهروندان دارد.