پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران در نخستین دیدار مرحله دوم رقابتهای قهرمانی آسیا موفق به شکست هند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله دوم رقابتهای والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر امان در حال برگزاری است، تیم ایران دومین پیروزی خود را ثبت کرد.
امروز، چهارشنبه ۱۴ آبان، تیم دختران ایران در دیداری از مرحله دوم این مسابقات به مصاف تیم هند رفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد.
پیش از آغاز این دیدار، یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت صابر کاظمی، والیبالیست تیم ملی ایران برقرار شد و بازیکنان تیم ایران با مچبندهای مشکی وارد زمین شدند.
در این مسابقه تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۰، در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ و در ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۶ موفق به پیروزی شد و سه بر صفر نتیجه را از آن خود کرد.
قضاوت این دیدار بر عهده جانیون جومانویزوف از ازبکستان (داور اول) و آریسا ناگاساکی از ژاپن (داور دوم) بود.
تیم ایران در این مسابقه با پیراهن قرمز و با ترکیب آیناز بنیبوگری (مدافع میانی)، فاطیما همایون (مدافع میانی)، نیایش غیبی (پاسور)، ستایش نصراصفهانی (دریافتکننده قدرتی)، ترانه چامچی (دریافتکننده قدرتی)، زهرا جعفری (قطر پاسور) و عسل ولیپور (لیبرو) به میدان رفت.
تیم دختران ایران فردا (پنجشنبه ۱۵ آبانماه) از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در دومین دیدار مرحله دوم رقابتها به مصاف استرالیا خواهد رفت.
اعضای کادر فنی تیم زیر ۱۶ سال دختران ایران عبارت از: موهبه نجفیزاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، سید محمدامین شاکری (مشاور فنی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور).