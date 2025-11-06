پخش زنده
همایش فرهنگی و ادبی شاهنامهخوانی با حضور نقالان استانهای زنجان، اصفهان و قزوین در فرهنگسرای امام خمینی خرمدره برگزار شد.
این برنامه با هدف رونق شاهنامهخوانی در بین جوانان و نوجوانان و نشان دادن جایگاه شاهنامه در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی برگزار شد.
در این همایش، نقالان با شور و حرارت داستانهای شاهنامه را زنده کرده و اهمیت حفظ و پاسداشت زبان فارسی و ادبیات کهن ایران را به مخاطبان منتقل کردند.
برگزارکنندگان برنامه تأکید کردند که شاهنامه یک اثر بینظیر و آموزنده است که درسهای ارزشمند وطندوستی و اخلاق را به نسلهای امروز منتقل میکند.
همچنین کارگاههای آموزشی این همایش، با هدف تشویق جوانان به پیگیری و علاقهمندی به شاهنامه و ادبیات کهن ایران برگزار شد تا پیوند فرهنگی میان نسلها حفظ شود و ارزشهای ادبی و تاریخی کشور در ذهن مخاطبان نقش ببندد.