بهسازی و آسفالت راه روستایی سران شهرستان الیگودرز
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان از اتمام پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی سران شهرستان الیگودرز به طول ۵ کیلومتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان لرستان
، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان اظهار داشت: راههای ارتباطی و جادهها در مناطق روستایی همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده در همین راستا، عملیات بستر سازی، احداث ابنیه فنی، زیر اساس و آسفالت محور روستایی سران شهرستان الیگودرز به طول ۵ کیلومتر انجام شد.
وی به اعتبار هزینه شده در این پروژه اشاره کرد و افزود: این محور با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت شده است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان به ابنیه فنی این پروژه اشاره کرد و افزود: با هدف رفع انسداد هنگام وقوع سیلاب در این پروژه ۵ دستگاه آبنما اجرا شده است.
احسان بیرانوند اضافه کرد: با ساخت محور در مجموع ۸ روستا و ۶۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهرهمند شدند.