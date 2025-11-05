معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان از اتمام پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی سران شهرستان الیگودرز به طول ۵ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان لرستان ، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان اظهار داشت: راه‌های ارتباطی و جاده‌ها در مناطق روستایی همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده در همین راستا، عملیات بستر سازی، احداث ابنیه فنی، زیر اساس و آسفالت محور روستایی سران شهرستان الیگودرز به طول ۵ کیلومتر انجام شد.

وی به اعتبار هزینه شده در این پروژه اشاره کرد و افزود: این محور با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان به ابنیه فنی این پروژه اشاره کرد و افزود: با هدف رفع انسداد هنگام وقوع سیلاب در این پروژه ۵ دستگاه آبنما اجرا شده است.