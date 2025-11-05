به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین حق‌زاده معاون اجرایی سپاه شهدای آذربایجان غربی، صبح امروز در آیین رونمایی از پوستر فراخوان اولین جشنواره ملی «ایران دخت» که در سالن جلسات شهید باکری ستاد فرماندهی سپاه شهدای آذربایجان غربی برگزار شد، گفت: موانع پیش‌رو برای اجرای سریع و هر چه بهتر این جشنواره باید برطرف شود که لازمه آن فعال بودن دبیرخانه است.

وی بر لزوم فعال شدن دبیرخانه در شهرستان‌ها و مرکز استان تاکید کرد و گفت: در این صورت می‌توان این جشنواره را ازنظر کیفی در سطح بالایی برگزار کرد.

ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های جشنواره ملی «ایران دخت» اظهار داشت: درگاه زن و خانواده کشور با همکاری نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی، برای نخستین‌بار جشنواره ملی «ایران‌دخت» را با محوریت ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برگزار می‌کند.

رقیه موسویان در ادامه این جلسه با اشاره به تجربه موفق برگزاری جشنواره‌های مشابه در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳ جشنواره ملی پوشاک ایرانی به‌صورت استانی برگزار شد که استان کاشان به‌عنوان برگزیده معرفی گردید. امسال نیز تصمیم بر آن شده تا جشنواره ملی «ایران‌دخت» در سطح کشور و با رویکرد بومی‌سازی فرهنگی در تمامی استان‌ها برگزار شود.

الهام عبداللهی با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی در هنر و پوشش گفت: آنچه امروز از آن رونمایی می‌کنیم، تنها یک طرح گرافیکی نیست؛ بلکه نمادی از اندیشه، باور و هویت ایرانی–اسلامی ماست. ما باور داریم پوشش، جلوه‌ای از هویت است و هنر، زبان گویای این هویت.