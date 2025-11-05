نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصل ما حفظ نظام جمهوری اسلامی ست و اکنون از تمام ظرفیت‌ها با حمایت مردم برای ایستادگی، مقاومت و رسیدن به موفقیت‌ها بهره‌مند می‌شویم.

بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها برای رسیدن به موفقیت و حفظ نظام جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جلسه شورای اداری استان همدان همزمان با ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی و با حضور سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه برگزار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان های همدان و فامنین گفت: در دنیای امروز کشورها به این نتیجه رسیده اند ۶۸هزار کودک و زن و خانواده در غزه به دست رژیم صهیونیستی و به دستور آمریکا کشته شدند.

حمید رضا حاجی بابایی افزود: اکنون کشورهای دنیا به خاطر ترس از آمریکا دیدگاه هایشان را بیان نمی کنندو به گفته نمایندگان آنها جنگ ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی رو موفقیت جمهوری اسلامی می دانند.

وی اظهار داشت: اصل ما حفظ نظام جمهوری اسلامی است و هم اکنون ما از تمام ظرفیت ها با حمایت مردم برای ایستادگی و مقاومت و رسیدن به موفقیت ها استفاده می کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و نماینده مجمع نمایندگان استان هم گفت: استان همدان ظرفیت های خوبی در زمینه گردشگری دارد ما در این استان سه برند جهانی سفال لالجین شهر جهانی مبل و منبت و شهر جهانی انگور در ملایر داریم ولی از این ظرفیت ها برای درآمدزایی مردم استان کمتر استفاده کرده ایم.

حجت الاسلام احد ازادیخواه افزود: هم اکنون ۴۵ درصد صادرات استان از گمرک شهرستان ملایر انجام می شود که بیشتر خشکبار، کشمش و پسته است و این نشان می دهد استان همدان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی و صادراتی را دارد.

وی خواستار ساماندهی کوره های اجرایی پزی و توجه به سیلیس کوبان ملایر هم شد.