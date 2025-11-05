پخش زنده
سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج با حضور بیش از هزار و ۲۰۰ شرکتکننده در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سی و دومین مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج به صورت فردی، گروهی و خانوادگی در ایلام برگزار شد.
حجت الاسلام محمد آهون، مسئول تعلیم تربیت سپاه ناحیه ایلام با بیان این که مسابقات در بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج مفاهیم قرآنی و نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی است.
مرحله استانی این مسابقات تا روز پنج شنبه ادامه دارد.