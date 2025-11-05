به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سی و دومین مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج به صورت فردی، گروهی و خانوادگی در ایلام برگزار شد.

حجت الاسلام محمد آهون، مسئول تعلیم تربیت سپاه ناحیه ایلام با بیان این که مسابقات در بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج مفاهیم قرآنی و نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی است.

مرحله استانی این مسابقات تا روز پنج شنبه ادامه دارد.