به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک سلحشور، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و تخصصی است که به اجرای عدالت کمک می‌کند و بازوی پر توان دستگاه قضایی برای رسیدن به حقیقت و استقرار عدالت در پرونده‌های ارجاعی است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بر خلاف تصور عموم، کار پزشکی قانونی تنها مواجهه با مرگ و آسیب و صدمه نیست، افزود: پزشکی قانونی با زندگی، انصاف و عدالت ارتباط دارد و کار علمی آن با وجدان به هم آمیخته است؛ به همین دلیل است که در بزنگاه‌های مختلف و مواقعی که ممکن بوده مشکلات و مسائلی در حوزه بین الملل برای کشور ایجاد شود، پزشکی قانونی با قدرت و توان علمی خود پای کار بوده و به درستی به وظایف و مأموریت‌های خود عمل کرده است.

سلحشور با اشاره به حادثه هواپیمای اوکراینی تصریح کرد: در این حادثه که منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان شد، اگر اقدامات فنی و تخصصی پزشکی قانونی نبود برای کشور مشکلات زیادی در حوزه بین الملل ایجاد می‌شد چرا که اتباع کشور‌های مختلف در این هواپیما حضور داشتند، اما هیچکدام از این کشور‌ها نتوانستند بر اقدام پزشکی قانونی در تعیین هویت و شناسایی پیکر‌ها ایراد و خطایی وارد کنند.

وی چنین اتفاقی را نشاندهنده عظمت و صحت کار پزشکی قانونی دانست و گفت: سازمان پزشکی قانونی هرچند از نظر تشکیلاتی چندان بزرگ و توسعه یافته نیست، اما اقدامات آن برای کشور بسیار مهم و ارزشمند است.

ارجاع قطعات پیکر‌های شهدا در جنگ تحمیلی اخیر به پزشکی قانونی

وی در ادامه به اقدامات پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین هویت شهدای جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: در این حادثه پیکر‌های مطهر شهدا و قطعاتی به پزشکی قانونی ارجاع شد که همکاران من با تلاش شبانه روزی و تمام توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین نحو و با رعایت احترام به بازماندگان، کار شناسایی و تعیین هویت پیکر‌های مطهر را انجام دادند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در این جنگ با خانواده‌های عزیزی مواجه بودیم که همه اعضای آن به شهادت رسیده بودند و به دلیل نداشتن نمونه مرجع شناسایی و تعیین نسبت آنان با یکدیگر دشوار بود، اما با تلاش همکاران بخش ژنتیک و استفاده از فراوانی آلل‌های جمعیتی ایران و بهره‌گیری از ماژول‌های تخصصی بانک ژنتیک ایران که در پزشکی قانونی ایجاد شده، شناسایی این قطعات انجام و همه قطعات شناسایی و تحویل بستگان شد.

صعوبت و سختی کار در پزشکی قانونی مثال زدنی است

سلحشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه گواهی‌های پزشکی قانونی را فصل الخطاب پرونده‌های قضایی عنوان کرده، افزود: سالانه بیش از ۲.۵ میلیون نظریه تخصصی توسط پزشکی قانونی در بخش‌های مختلف معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون‌ها صادر و به مراجع قضایی ارسال می‌شود و با وجود همه کمبودها، همکاران من با تمام توان برای خدمت به مردم و مراجعین تلاش می‌کنند.

وی گفت: سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی مثال زدنی است و کمتر دستگاهی با چنین شرایط کاری مواجه است چرا که در کنار معاینه اجساد، در بخش معاینات نیز با مراجعینی مواجه هستیم که عمدتا متألم و آسیب دیده هستند و به دنبال از دست دادن عزیز و یا حادثه و اتفاق منجر به آسیب به این سازمان مراجعه کرده‌اند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور به برخی مشکلات و کمبود‌های این سازمان در حوزه نیروی انسانی، فضای فیزیکی و اعتبارات و پرداختی‌ها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به مأموریت‌ها و وظایف خاص و خطیر پزشکی قانونی که توسط همکاران دلسوز و متعهد سازمان انجام می‌شود، از مسئولین ذی ربط، دولت و مجلس درخواست می‌شود در زمینه رفع مشکلات، کمک و مساعدت بیشتری به سازمان داشته باشند.

سلحشور در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات دکتر کامروز امینی، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد و خدمات و تلاش‌های وی در مدت مدیریتش در آن استان، برای دکتر قیصری مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد.