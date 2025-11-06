پخش زنده
یادواره شهید منصور سودی، شهید شاخص زنجان و رزمنده عملیات نصر ۷، با حضور خانوادههای شهدا و مسئولان در مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهید منصور سودی که در سال ۱۳۶۶ در عملیات نصر ۷ به شهادت رسید، پس از ۲۸ سال، در سال ۱۳۹۴ پیکر پاکش به وطن بازگشت.
امسال این شهید والامقام به عنوان شهید شاخص زنجان معرفی شد و یادوارهای به نام او در مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد.
در این مراسم، سردار بیات از فرماندهان دوران دفاع مقدس، با اشاره به رشادتهای شهید سودی، گفت: «شهید سودی در عملیاتهای مختلف غواصی، مسئول فنی معاونت عملیات بود و یکی از سختترین وظایف، تهیه نقشهها و کالکهای عملیاتی را بر عهده داشت. گروههای شناسایی اطلاعات خود را به او ارائه میدادند و او آنها را به نقشههای عملیاتی تبدیل میکرد.»
یادواره شهید سودی فرصتی بود تا یاد و خاطره ۳۵۳۵ شهید دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی گرامی داشته شود و نسل جدید با دلاوریها و فداکاریهای آنان آشنا شود.