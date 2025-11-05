پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۰۲ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای بدون دهیاری و امور عشایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،به گفتهی عزیزالله گنجی، در این مدت مجموع پرداختیها به رقم ۸۹۱ میلیارد تومان رسیده است در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمتر از نصف آن بوده است.
وی افزود:از مجموع مبالغ واریزی ۸ماهه امسال۵۶۶ میلیارد تومان به حساب شهرداریها،۲۶۱ میلیارد تومان به روستاهای دارای دهیاری بیش از ۷ میلیارد تومان به روستاهای بدون دهیاری و ۵۴ میلیارد تومان نیز به امور عشایر اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به رشد چشمگیر درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، گفت:
افزایش پرداختیهای عوارض ارزش افزوده در سال جاری بیانگر توجه ویژه دولت به توسعه و توانمندسازی مدیریت شهری و روستایی و بهبود زیرساختهای عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان است.