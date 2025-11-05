به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان از آغاز طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان عنوان کرد.

تاراسی با اشاره به اجرای این برنامه بر اساس ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و دستور ریاست‌جمهوری گفت:طرح توزیع شیر در مدارس با هدف پیشگیری از سوءتغذیه، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تأمین میان‌وعده‌ای سالم برای دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی گفت: در سال تحصیلی جاری، ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و معلم در مدارس ابتدایی دولتی زنجان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفت: قرارداد تأمین شیر با یکی از شرکت‌های لبنی منعقد شده و بر اساس آن، شیر استریل فرادما با چربی ۲.۵ درصد و ماندگاری ۶ ماهه در اختیار مدارس قرار می‌گیرد؛ محصولی که نیازی به نگهداری در یخچال ندارد و تنها باید در محیط خشک و خنک و دور از یخ‌زدگی نگهداری شود.

تاراسی می‌گوید: برنامه‌ریزی لازم برای توزیع دو وعده شیر در هفته و در مجموع ۵۰ نوبت در طول سال تحصیلی انجام شده است.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبارات، این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد:سلامت دانش‌آموزان سرمایه اصلی نظام تعلیم و تربیت است و آموزش‌وپرورش استان زنجان با برنامه‌ریزی منسجم، این موضوع را در تمامی ابعاد آموزشی و پرورشی مورد توجه جدی قرار می‌دهد.