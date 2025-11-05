دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیش از اعلام رسمی نتایج چند انتخابات ایالتی، شکست حزب خود را پیش‌بینی و با طرح ادعا‌های بی‌اساس درباره تقلب انتخاباتی، موج تازه‌ای از جنجال سیاسی را در واشنگتن رقم زد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه «واشنگتن پست»؛ ترامپ در پست‌هایی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال مدعی شد که رأی‌گیری درباره طرح موسوم به «پیشنهاد ۵۰» در ایالت کالیفرنیا، که ابتکار دموکرات‌ها برای تغییر مرزبندی حوزه‌های انتخابیه در واکنش به اقدام مشابه جمهوری‌خواهان در تگزاس است، «کاملاً تقلبی و ساختگی» بوده است. وی همچنین رأی‌دهندگان یهودی حامی «زهران ممدانی» در نیویورک را مورد توهین قرار داد و هشدار داد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در نیوجرسی و ویرجینیا، «جرم و جنایت و هزینه انرژی به شدت افزایش خواهد یافت.»

این گزارش افزود: ترامپ در بیانیه‌ای نوشت «رأی‌گیری در کالیفرنیا بزرگ‌ترین فریب تاریخ است و کل فرایند در حال بررسی قضایی و کیفری جدی است.» در مقابل، مقامات انتخاباتی کالیفرنیا این ادعا‌ها را «بی‌اساس» توصیف کردند و فرماندار گاوین نیوسام در واکنشی تند گفت: «این حرف‌های مردی سالخورده است که می‌داند در آستانه شکست قرار دارد.»

در ادامه آمده است: با بسته شدن صندوق‌ها، نتایج اولیه نشان داد که پیشنهاد ۵۰ به تصویب رسیده و دموکرات‌ها توانسته‌اند در چهار انتخابات هدف حملات ترامپ پیروزی چشمگیری به دست آورند. دموکرات‌ها فرمانداری ایالت‌های نیوجرسی و ویرجینیا را به ترتیب با پیروزی «ابیگیل اسپنبرگر» و «میکی شریل» تصاحب کردند. افزون بر این، «جِی جونز» در ویرجینیا به‌عنوان دادستان کل انتخاب شد و «زهران ممدانی» در نیویورک با بیشترین میزان مشارکت از سال ۱۹۶۹ تاکنون، پیروز انتخابات شهرداری شد.

این گزارش اضافه کرد: ترامپ پس از اعلام نتایج در شبکه اجتماعی خود نوشت، نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند جمهوری‌خواهان به دو دلیل شکست خوردند: «ترامپ در برگه رأی نبود» و «دولت تعطیل شده بود». وی در ادامه، جمهوری‌خواهان را به لغو فیلیباستر و تصویب اصلاحات انتخاباتی فراخواند و گفت: «اصلاح قانون رأی‌گیری، پایان رأی‌گیری پستی و حفظ دیوان عالی از بسته شدن، ضروری است.»

در بخش دیگری آمده است: «مارک شورت»، رئیس دفتر پیشین معاون رئیس‌جمهور مایک پنس، با تحلیل نتایج گفت جمهوری‌خواهان باید این نتایج را «هشدار سیاسی جدی» تلقی کنند. وی افزود که حاشیه بالای پیروزی دموکرات‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی درباره وضعیت اقتصادی کشور نگران است و حزب جمهوری‌خواه باید رویکرد تجاری متعادل‌تری در پیش گیرد.

این گزارش یادآور شد: ترامپ در جریان انتخابات امسال جز در یک گردهمایی آنلاین برای حمایت از نامزد جمهوری‌خواه نیوجرسی، عملاً از حضور در کارزار‌های انتخاباتی فاصله گرفته بود. او حتی نامزد جمهوری‌خواه ویرجینیا را نیز به‌طور رسمی تأیید نکرد.

با این حال، بیشترین تمرکز حملات او متوجه «زهران ممدانی» بود؛ نامزد مسلمان و عضو مجلس ایالتی نیویورک که خود را یک سوسیالیست دموکرات می‌داند. ترامپ او را «کمونیست»، «دیوانه مطلق» و «یهودستیز» توصیف کرد و نوشت «هر یهودی که به ممدانی رأی دهد، فردی نادان است!»

در پایان این گزارش آمده است: ممدانی که به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک انتخاب شده و هم‌زمان شهر محل تولد ترامپ را اداره خواهد کرد، بار‌ها هدف حملات اسلام‌ستیزانه قرار گرفته است. او معتقد است اسرائیل نباید یک دولت یهودی باشد و از ساختار برابر برای همه ساکنان آن دفاع می‌کند. با وجود انتقادها، پیروزی او نشانه‌ای از تغییر در فضای سیاسی نیویورک و حمایت گسترده رأی‌دهندگان از گفتمان عدالت‌خواهانه در قبال فلسطینیان دانسته شده است.