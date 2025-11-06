دومین مجمع سلامت شهرستان طارم با حضور پرشور مردم، مسئولان و فعالان حوزه سلامت برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دومین مجمع سلامت طارم با حضور حدود ۵۰۰ نفر از مردم و مسئولان برگزار شد. در این نشست، مشکلاتی مانند بوی نامطبوع تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی، کمبود آمبولانس و نیاز به آموزش پیشگیری اولیه مطرح شد.

خیران سلامت شهرستان سه میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان شهدای طارم اختصاص دادند و با این منابع، تجهیزات مهمی مانند دستگاه اکوی قلب و آزمایشگاه خریداری شد.

میثاق‌نامه مجمع سلامت برای تداوم جلسات هفتگی و پیگیری برنامه‌های توسعه حوزه سلامت امضا شد و بازدید از بیمارستان شهدای طارم نیز انجام شد تا وضعیت تجهیز و توسعه آن بررسی شود.

