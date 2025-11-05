مردم غیرتمند لرستان در این روز حماسی بار دیگر برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین با مشت‌های گره کرده به صحنه آمدند تا بگویند از استکبار و حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی بیزارند و مانند همیشه پشت نظام و انقلاب اسلامی و مردم مظلوم غزه و فلسطین ایستاده‌اند.