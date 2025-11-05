در روز مبارزه با استکبار جهانی، مردم لرستان بار دیگر با حضور پرشور و یکپارچه خود در خیابانها، فریاد عدالتخواهی و استکبارستیزی سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم ولایتمدار لرستان روز گذشته سه شنبه با برگزاری راهپیمایی پرشور یوم الله ۱۳ آبان که با حضوراقشار مختلف مردمی در مناطق مختلف این استان برگزار شد بار دیگر طنین استکبار ستیزی خود را به گوش جهانیان رساندند.
مردم غیرتمند لرستان در این روز حماسی بار دیگر برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین با مشتهای گره کرده به صحنه آمدند تا بگویند از استکبار و حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی بیزارند و مانند همیشه پشت نظام و انقلاب اسلامی و مردم مظلوم غزه و فلسطین ایستادهاند.