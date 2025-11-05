در نشست هم‌ افزایی شهرسازی و معماری در مشهد، راهکارهای اجرایی طرح‌ های توسعه شهری با محوریت حفظ اصول طرح جامع و حریم رضوی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست هم‌ افزایی حوزه شهرسازی و معماری خراسان رضوی با حضور غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در مشهد برگزار شد.

کاظمیان در حاشیه این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ کشور، اظهار کرد: در جریان بازدیدها و جلسات برگزار شده، موضوعات مرتبط با شهرسازی و معماری مشهد مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط طرح‌ های شهری ارائه شد.

وی افزود: با حفظ اصول و مبانی طرح جامع شهر مشهد و نیز رعایت ضوابط طرح‌ های حریم رضوی و سایر طرح‌ های شهری، مقرر شد پیشنهادهای اجرایی مطرح‌ شده در قالب کمیته‌ ای مشترک میان استانداری خراسان رضوی، اداره‌ کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به صورت تخصصی بررسی شود.

کاظمیان تصریح کرد: نتایج و جمع‌ بندی‌ های این کمیته در استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مواردی که قابلیت نهایی شدن دارند در همان سطح تصمیم‌ گیری می‌ شود و سایر موارد برای تصویب به شورای‌ عالی شهرسازی و معماری کشور ارجاع خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بررسی طرح بلندمرتبه‌ سازی در مشهد و طرح حریم رضوی گفت: پیشنهادها و طرح‌ های ارائه‌ شده توسط مشاوران ذیصلاح با دقت و ملاحظات فنی، تخصصی و قانونی بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن، در مراجع مربوطه مورد تصمیم‌ گیری قرار خواهند گرفت.

در این نشست که به میزبانی علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، نیک‌ خواه مدیرکل دفتر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری، وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز حضور داشتند.