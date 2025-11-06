مرحله آغازین نیم‌فصل اول رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور به میزبانی استان زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان، از این میزبانی خبر داد و گفت: مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور عصر پنجشنبه ۱۵ آبان با دیدار تیم‌های بدمینتون محلات و بدمینتون درخشان زنجان در سالن آکادمی بدمینتون استان آغاز خواهد شد.

غلامرضا باقری افزود: تیم بانوان درخشان زنجان با ترکیب فاطمه مقدم، آیسان شوریده، ثنا حسنلو، شفق کاظم‌پور، فاطمه فتائی و ماهدیس غلامی در این رقابت‌ها حاضر است و هدایت تیم را ملیکا مکملی برعهده دارد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری هم‌زمان لیگ برتر آقایان گفت: تیم مردان درخشان زنجان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشور راهی تهران شده است. ترکیب این تیم شامل علی قاسمی، محسن معصومی، امیرحسین عجملو، احسان مرادی، محمد حسنی و ماهان مرادی است و با سرپرستی سیاوش افشاری و مربیگری مهرداد حبیبی به میدان می‌رود.

رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش ورزشکاران، تیم‌های بانوان و آقایان درخشان زنجان بتوانند با نمایش بازی‌های درخشان، جایگاهی شایسته در جدول رقابت‌های لیگ برتر کشور کسب کرده و در مسیر قهرمانی گام بردارند.