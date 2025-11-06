پخش زنده
ثبت ۳۳۴ پرونده تخلف صنفی در بازار محصولات کشاورزی زنجان؛ ارزش تخلفات به بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی استان زنجان، از نظارت مستمر و تشکیل ۳۳۴ پرونده تعزیراتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد که ارزش ریالی این تخلفات بالغ بر ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
محمودی، در تشریح عملکرد شش ماهه نخست سال، اعلام کرد که ۲۶۲۰ مورد بازرسی و نظارت بر مراکز تأمین، نگهداری، فروشگاههای زنجیرهای و عمدهفروشیهای کالاهای اساسی انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، ۳۳۴ مورد تخلف صنفی شناسایی و گزارش شد که کلیه پروندههای تشکیل شده برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید. همچنین، یک مورد کشف کالای قاچاق نیز صورتجلسه و ثبت شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با تأکید بر ادامه فعالیتهای نظارتی، خاطرنشان کرد: بازرسان این مدیریت با همکاری سایر نهادهای نظارتی، بهصورت مستمر بر مراکز تأمین، نگهداری و توزیعکنندگان عمده کالاهای اساسی نظارت خواهند داشت تا از هرگونه تخلف در سطح بازار جلوگیری شود.