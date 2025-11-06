پخش زنده
اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» در زنجان؛ مردم محل مصرف مالیات خود را انتخاب میکنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان میگوید:در راستای افزایش شفافیت مالی و جلب مشارکت مردمی در توسعه استان، طرح «نشاندار کردن مالیات» در زنجان اجرایی شد.
بنا بر گفته محمدی، مؤدیان مالیاتی میتوانند در زمان ارسال اظهارنامه، محل مصرف مالیات پرداختی خود را از میان طرحهای مشخص شده انتخاب نمایند.
وی افزود:در مرحله اول این طرح، ۱۲ پروژه در حوزههای عمرانی، آموزشی، فرهنگی و زیربنایی استان به عنوان گزینههای قابل انتخاب معرفی شدهاند.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان با اشره به اینکه هشت مورد از این طرحها در بخش علمی و آموزشی میباشد افزود: هدف از این اقدام، تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی و فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در فرآیندهای توسعهای استان عنوان شده است.