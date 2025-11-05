پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گفت : با حمایت استاندار عملیات مسدودسازی چاههای غیرمجاز آغاز شده تا برداشت بیرویه آب کنترل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ستوده در گفت گوی خبری شبکه قزوین گفت: شرکت آب منطقهای قزوین در راستای صیانت از منابع آبهای زیرزمینی، طی سال گذشته و سال جاری اقدام به پر کردن چاه های غیرمجاز کرده است.
وی گفت : شرکت آب منطقهای قزوین با اجرای مجموعهای از طرحهای بزرگ و زیربنایی در حوزه تامین و مدیریت آب شامل آبرسانی از سد طالقان، تکمیل سدهای شهید لشگری نهب و بالاخانلو، توسعه شبکههای آبیاری مدرن و اجرای طرحهای احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، مسیر پایداری منابع و تامین آب شرب و کشاورزی استان را هموار کرده است.
ستوده گفت : در سالهای اخیر اقدام خوبی در راستای تامین پایدار آب شرب، بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست استان به اجرا گذاشته که بخشی از مهمترین آنها در قالب طرحهای ملی و استانی در دست بهرهبرداری یا تکمیل قرار دارد که البته با توجه به خشکسالی سال های اخیر جای کار بیشتری دارد .
وی عنوان کرد : طرح آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان قزوین با هدف تامین سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب شرب طراحی شده که با اجرای کامل این طرح، حدود ۷۸ درصد جمعیت شهری و روستایی استان از آب پایدار برخوردار خواهند شد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز کاهش خواهد یافت.
آخوندی کارشناس هواشناسی استان قزوین هم گفت : طبق اعلام سازمان هواشناسی پاییز امسال 15 استان بارندگی نداشته اند و این یعنی بارندگی صفر مطلق بوده است.
به گفته وی ، میزان بارندگی کشور نسبت به بلند مدت هم ۷۵ درصد کمتر شده است و طبق گفته مسئولان آبفای کشور هم اکنون 67 درصد ظرفیت سدهای کشور خالی شده است .
آخوندی افزود : بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، نیمه آبان تا نیمه آذر میانگین بارش کشور کمتر از حد طبیعی خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت : مشکل خشکسالی کشور با بارورسازی ابرها حل نمی شود.
آخوندی افزود : بارورسازی ابرها یکی از روشهای علمی استحصال آب است که میتواند تا ۱۰ درصد بارشهای قابل ریزش را افزایش دهد، اما در مقیاسهای گسترده کارایی چندانی ندارد.
وی عنوان کرد : مشکل خشکسالی کشور و کمبود منابع آبهای زیرزمینی با روش بارورسازی ابرها قابل حل نیست، اما استفاده از بارورسازی برای تولید مقدار محدودی آب در دنیا هم انجام میشود و قابل پذیرش است.