وزیر امور خارجه گفت: اقتدار کشور سایه تهدیدها و جنگ را از کشور می راند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وزیر امور خارجه در سفر خود به همدان و در جلسه شورای اداری استان همدان که همزمان با ۱۴ ابان روز فرهنگ عمومی برگزار شد گفت: کشور مدیون خون شهدا ، جهادگری و تلاش هایی است که نیروهای مسلح ما انجام دادند و به ویژه آن ها که توانمندی های دفاعی ما را حفظ کردند و در جنگ دوازده روزه با دفاع امنیت را برای ما ایجاد کردند و دشمن را شکست دادند.
سید عباس عراقچی افزود: این یک واقعیتی است که دشمن در همه ی اهداف خودش در این جنگ دوازده روزه شکست خورده آنها روزهای اول جنگ پیغام مذاکره می دادند و از ما می خواستند تسلیم بدون قید و شرط را بپذیریم.
وی افزود: لایه های پدافندی نتوانستند جلوی نفوذ موشک های ما را بگیرند و این جنگ 12 روزه فرصتی برای نشان توان موشکی ملت ایران بود و این توان ملی اثرگذار بود و ابزار های جنگی داخلی، پشتوانه قدرت مردم ما در منطقه شد و دشمن را مجبور کردیم به آتش بس بی قید و شرط.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و همه جرم ها را انجام داده و آخرین جرم آن حمله به تاسیسات هسته ای بود.
وی بیان کرد: واکنش صحیح،به موقع و قدرتمندانه و همه جانبه نیروهای مسلح ما به تجاوز دشمن در ناکامی آنها نیز بسیار مهم بود، در ملاقات خود با سران کشورها به آنها گفتم خیلی ها در دوران جنگ ۱۲ روزه ادعا داشتند آسمان ایران در اختیار هواپیماهای اسراییل بود اما این بخش را که آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار موشک های ایران بود و اینکه با وجود پدافند چندلایه با کمک های آمریکا و اروپا نتوانستند مانع از فرود موشک های ایرانی شود را اشاره نمی کنند.
عراقچی گفت: موشک های ما برای اولین بار در یک جنگ و هر روز با رفع نقاط ضعف خود دقیق تر و محکم تر به سرزمین های دشمن اصابت می کرد، چرا دشمنان تاکید بر نداشتن توان موشکی ما می کنند، چون این توانمندی ملی ماست که خودمان آنرا ایجاد کردیم و در جنگ به دردمان خورد.
وزیر امور خارجه گفت: ابزار جنگی برای ما سرنوشت ساز شد که خودمان تولید کردیم، نتیجه آن شد آن ها که می گفتند در روزهای اول جنگ تسیلم بی قید و شرط شود، در روز دوازدهم جنگ گفتند اتش بس بی قید و شرط، و درخواست کردند ما حملات را متوقف می کنیم و شما هم متوقف کنید و این فرق ملتی است که می تواند با توانمندی های خود مقاومت کند و بر دشمن پیروز شود.
وی گفت: در کنار درایت مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح و تلاش های دولت و تیم دیپلماسی، انسجام و ایستادگی ملی مردم از دیگر عوامل مهم پیروزی بر دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود، مردم به دولت و حاکمیت خود اعتماد کردند و با غیرت و شرف ایرانی در مقابل دشمنی که همه مرزهای جنایت را رد کرده بود، ایستادند.
عراقچی با اشاره به راه اندازی دیپلماسی استانی با هدف افزایش روابط خارجی با کشورهای همسایه ادامه داد: کشورما در هر استان ظرفیتهای بسیاری دارد و کمک میکند به اقتصاد کشور و در همه استانهای کشور دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه را راهاندازی اندازی میکنیم.
عراقچی اظهار داشت: در دفاتر استانها به دنبال رفع تحریمها و مقابله با تحریمها و بی اثر کردن تحریمها و دور زدن آنهاست.
وی گفت: دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان همدان شرایطی را فراهم خواهد کرد تا برخی از فعالان بزرگ اقتصادی این استان که قصد سفر به کشورهای دیگر را دارند، با هماهنگی انجامشده اولین ملاقات خود را با کارشناس اقتصادی سفارت ایران یا رایزن بازرگانی یا حتی رئیس نمایندگی ایران بگذارند و سپس با طرف خارجی وارد مذاکره شوند.
وزیر امور خارجه افزود: این اقدام مهم با هدف تسهیل امور کنسولی و خدمات بینالمللی برای شهروندان، توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی با کشورهای خارجی، جذب سرمایهگذاران بینالمللی و تقویت دیپلماسی استانی صورت میگیرد و گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه همدان بهعنوان محور وارتباطات منطقهای و بینالمللی کشور و بستری برای افزایش تعاملات برونمرزی استان ارزیابی میشود.
وی اظهار داشت: نمایندگیهای وزارت خارجه منافع زیادی برای استانها دارد و به عنوان بازوی مشورتی آنها در عرصه بینالملل عمل میکند، یکی از مزیتهای دفاتر نمایندگی وزارت خارجه حرکت در راستای تمرکز زدایی از مرکز است؛ با تأسیس این دفتر نمایندگی، مردم میتوانند برای کارهای کنسولی در بیشتر نقاط دنیا از طریق این دفاتر استانی بدون نیاز به مراجعه به تهران اقدام کنند.
وی افزود: استان همدان شهر همدان باید بین المللی باشد باید جهانی فکر کرد و جهانی کار کرد باید استان بین المللی تبدیل شود و برای این امر باید زیرساختهای لازم رو برای استان همدان فراهم کنیم.
وی خواستار برگزاری همایشهای علمی و اقتصادی و فرهنگی در استان همدان شد و گفت: وجود زیرساختها دانشگاههای بین المللی، ایجاد زیرساخت جذب سرمایه گذاران خارجی و جذب گردشگران خارجی در استان همدان ضروری است و برای سرعت یافتن این خدمات دفتر نمایندگی وزارت خارجه را در استان خواهیم داشت.
در پایان جلسه دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استانداری همدان ایجاد شد و پس از تجهیز و تعمیر ساختمان وزارت امور خارجه در محوطه دانشگاه بین الملل D۸ دانشگاه بوعلی سینا به آنجا انتقال داده میشود.