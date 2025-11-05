پخش زنده
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مطالبات مردمی و همچنین تخصیص اعتبار به طرحهای مختلف در شهرستان سیروان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سارا فلاحی ضمن بازدید از طرحهای عمرانی در حال ساخت شهرستان سیروان، روند پیشرفت این طرحها را بررسی و پیگیری کرد.
وی علاوه بردیدار چهرهبهچهره با مردم؛ در نشست شورای اداری شهرستان سیروان نیز حضور یافت.
فلاحی در این جلسه، موضوعاتی مانند: مشکلات روستاهای عرب رودبار، وضعیت راه ارتباطی چشمه چاهی، تکمیل ایستگاه پمپاژ دشت سیروان و توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان را مورد بررسی قرار داد و تصمیماتی نیز برای تسریع در رفع این مشکلات اتخاذ کرد.