به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سارا فلاحی ضمن بازدید از طرح‌های عمرانی در حال ساخت شهرستان سیروان، روند پیشرفت این طرح‌ها را بررسی و پیگیری کرد.

وی علاوه بردیدار چهره‌به‌چهره با مردم؛ در نشست شورای اداری شهرستان سیروان نیز حضور یافت.

فلاحی در این جلسه، موضوعاتی مانند: مشکلات روستا‌های عرب رودبار، وضعیت راه ارتباطی چشمه چاهی، تکمیل ایستگاه پمپاژ دشت سیروان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان را مورد بررسی قرار داد و تصمیماتی نیز برای تسریع در رفع این مشکلات اتخاذ کرد.