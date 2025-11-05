پخش زنده
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بر بازتعریف روایت گردشگری کیش و حرکت بهسوی جذب گردشگران و سرمایهگذاران کیفی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در مراسم رونمایی از کتاب هزارههای هنر با اشاره به ضرورت تحول در نگاه گردشگری، گفت: زمان آن رسیده که روایت تازهای بر پایه ارزشافزوده فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی از زیباییها و جاذبههای کیش ارائه دهیم.
او افزود: گردشگری در جهان امروز، جذب انبوه مسافران نیست، بلکه بر اقتصاد تجربه و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی استوار است و کیش با ظرفیتهای تاریخی، بومی و طبیعی خود میتواند الگوی نسل سوم گردشگری باشد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ثبت هشت میراث ناملموس کیش در طول سال، گفت: کیش سرزمین روایتهاست، از قدمگاههای تاریخی تا معماریهای کهن و فرهنگ دیرینهای که باید دوباره احیا شود.
علی حسنلو از آغاز طرحهای تازه در حوزه موزهداری و ایجاد مرکز رویدادهای تخصصی در کیش خبر داد و افزود: کیش بهواسطه موقعیت ویژه و امکان تردد بدون روادید، ظرفیت تبدیل شدن به قطب منطقهای رویدادهای فرهنگی و آموزشی را دارد.