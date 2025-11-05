پخش زنده
امروز: -
سید رسول حسینی، عکاس مستند، لحظات ناب برداشت انار را در فصل زیبای پاییز، از دریچه دوربین ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در دل فصل پاییز، هنگامی که برگها به رنگهای طلایی و سرخ درمیآید، باغداران جاجرمی به جمعخوانی انارهایی میپردازند که داستانی از عشق و تلاش را در دل خود دارند.
هر دانه انار، مانند یک نغمه عاشقانه، به باغداران یادآوری میکند که باید با دستهای پرتوان و دلهای پرامید، میوههای زندگی را برداشت کنند.
فصل پاییز با زیباییهای بیشمارش به باغهای سرسبز جاجرم پا گذاشته و اینجا، باغداران برای برداشت انارهایی که نمادی از تلاش و عشق آنها هستند، آماده میشوند. انار جاجرم، با رنگهای جذاب و طعم دلپذیرش، به یکی از میوههای محبوب و پرطرفدار در سطح استان تبدیل شده است. در این فصل، باغداران با دستان خسته اما پرامید خود، میوههایی را برداشت میکنند که نتیجه زحمات طولانی مدت آنها در طی سالهای گذشته است.
سید رسول حسینی، عکاس مستند، با توجه به زیباییهای بصری این فصل، لحظات ناب برداشت انار را از دریچه دوربین خود ثبت کرده و تصاویر او نه تنها نمایانگر زیباییهای طبیعی باغها هستند، بلکه تلاش و کوشش باغداران را نیز به تصویر میکشد. باغدارانی که دستان زحمتکش آنها، با عشق و شوق انارها را از درختان میچیند و بیانگر ارتباط عمیق انسان با طبیعت و تلاش برای روزی حلال است.