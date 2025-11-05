شهرستان آبدانان به خاطر داشتن جاذبه‌های تفریحی و گردشگری، جزء شهرستان‌های گردشگر پذیر استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام ؛ از مهمترین جاذبه‌های گردشگری شهرستان آبدانان، می‌توان به قلعه هزاردر، قلعه پشت قلعه، دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو و چهارطاقی‌های مولاب اشاره کرد.

به گفته طاهری، مدیر میراث فرهنگی آبدانان، در این شهرستان ۷۸ اثر ثبت ملی شده است.

شهرستان آبدانان با حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت در جنوب شرقی استان ایلام ودرمیان دو رشته کوه کبیرکوه و دینارکوه واقع شده است.