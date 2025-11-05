دومین رویداد ملی «رعنا» با هدف رفع سوءتغذیه و ارتقای سلامت در مناطق کمتر‌برخوردار کشورمان، به مرحله تازه‌ای رسیده و تلاش دارد تا پایان آذر امسال با تکیه بر فناوری بومی و همکاری گروه‌های جهادی، به راهکار‌های عملی برای حل مسائل سلامت این مناطق دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد عصر نوآوری اجتماعی موسوم به «رعنا» که از سال گذشته با حمایت مؤسسه دانش‌بنیان برکت آغاز شده، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده و با اتصال چهار ضلع «مردم»، «نهاد‌های حمایتی»، «شرکت‌های دانش‌بنیان» و «مجموعه‌های مردم‌نهاد»، در مسیر مسئله‌یابی مناطق کمتر‌برخوردار و یافتن راه‌حل‌های نوآورانه برای آنها گام برمی‌دارد.

در جریان برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و ارزیابی علمی این رویداد، تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ تیم در سامانه رعنا ثبت‌نام کرده‌اند که از میان آنها، ۲۲۰ طرح در مرحله اولیه تأیید و ۳۳ گروه دانش‌بنیان به داوری علمی رسیده‌اند. در نهایت ۱۴ تیم برای اجرای طرح‌های مرتبط با رفع سوءتغذیه و بهبود سلامت مناطق محروم انتخاب شدند.

در دومین نشست هم‌اندیشی این رویداد، گروه‌های جهادی تخصصی موضوعات اولویت‌دار را بررسی کردند. یکی از فعالان جهادی حاضر در نشست از تجربه نه‌ماهه همراهی با مادران باردار مناطق محروم گفت و توضیح داد: در ابتدا سبد‌های غذایی میان خانواده‌ها توزیع می‌شد، اما به‌دلیل مصرف نادرست، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردید؛ به همین دلیل، تمرکز بر راهکار‌های پایدار سلامت و تغذیه در این مناطق در اولویت قرار گرفت.

در میان طرح‌های ارائه‌شده، ایده‌هایی مانند نرم‌افزار‌های تعاملی ویژه مادران، سکو‌های مشاوره ناباروری و جشنواره‌های نان سالم مطرح شد و کارشناسان تأکید کردند که حضور گروه‌های جهادی در میدان، بستر موفقیت فناوری‌های پایدار در مناطق کمتر‌برخوردار است.

نخستین دوره رویداد رعنا نیز سال گذشته با محوریت آب و انرژی برگزار شد که در آن، شرکت «نورهان انرژی» با طراحی دستگاه تصفیه آب خورشیدی برنده شد؛ دستگاهی که هم‌اکنون در روستای «هوتک جان‌محمد» سیستان و بلوچستان نصب شده و مشکل آب آشامیدنی این منطقه را برطرف کرده است.

دومین دوره رویداد ملی «رعنا» امسال در شش محور اصلی شامل بهداشت، خدمات پزشکی، تجهیزات، دارو، رفع سوءتغذیه و توانمندسازی خانواده‌ها برگزار می‌شود و رویکرد آن، حل مسائل واقعی مردم و مشاهده اثرات ملموس در زندگی روزمره است.