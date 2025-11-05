امروز: -
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴- ۲۲:۱۰
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
اقتدار کشور، سدراه تهدیدها و جنگ

تأکید رئیس جمهور بر ادامه مسیر پیشرفت علمی

پرسش و پاسخ‌ها در حیاط دولت

