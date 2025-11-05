رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری اعلام کرد: حاکمیت و فعالان حوزه فناوری اطلاعات به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، امکان ارتقای سطح امنیت سایبری کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در نشست هم اندیشی بررسی راهکار‌های توسعه و پشتیبانی از شرکت‌های فعال در حوزه صنعت افتای استان یزد گفت: حاکمیت به تنهایی نمی‌تواند امنیت سایبری را تأمین کند و این بخش خصوصی است که باید به این حوزه ورود پیدا کرده و به حاکمیت کمک کند، از طرفی ورود بخش خصوصی به این حوزه نیز باید ساماندهی شده باشد، زیرا موضوع امنیت و اطلاعات مردم و حاکمیت بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه برخی از حوادث سایبری مبتنی بر فناوری‌های پیچیده‌ای نبوده است، اعلام کرد: با بررسی حوادث سایبری رخ داده در ۵ سال اخیر متوجه می‌شویم در برخی از موارد، عدم وجود نیروی انسانی متخصص عامل موجب بروز یک رخداد سایبری بوده است.

نوروززاده گفت: حوزه امنیت سایبری حوزه‌ای جوان و بعد از گذر زمان نیاز به بازسازی فرآیند‌ها دارد و نکته مهم این است که امنیت سایبری با امنیت کشور ارتباط تنگاتنگی دارد، در گذشته صرفاً برخی از دستگاه‌های حاکمیتی به دنبال ایجاد امنیت بودند، اما امروزه هر شغل و تجارتی که ایجاد می‌شود مهمترین دغدغه آن ایجاد امنیت سایبری است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با اشاره به تصمیم کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی برای تفویض تمامی اختیارات صدور مجوز‌های افتا به مرکز افتا گفت: مرکز افتا متعهد شده است پس از تکمیل مدارک متقاضیان، در مدت یک ماه کاری مجوز واجدین شرایط را صادر کند.

به اعتقاد رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، صرف داشتن مجوز باعث ایجاد و ارتقا سطح امنیت سایبری کشور نخواهد شد، بلکه نیازمند تلاش همه جانبه و بهره‌مندی از دانش روز امنیت سایبری است.

آقای نوروززاده ضمن تشکر از همکاری خوب مسئولان استان یزد با بخش خصوصی، با اشاره به برخی مشکلات بخش خصوصی فعال در صنعت افتای یزد و وعده حل آنها، از استقبال نکردن بخش خصوصی برای راه اندازی آزمایشگاه‌های افتایی یاد کرد و گفت: در حال حاضر، تعداد محدودی آزمایشگاه فقط در تهران فعال است.

در نشست هم اندیشی بررسی راهکار‌های توسعه و پشتیبانی از شرکت‌های فعال در حوزه صنعت افتای استان یزد، رئیس کمیسیون صنعت افتای شورای صنفی این استان به نمایندگی از ۳۸ شرکت فعال استان یزد در زمینه صنعت افتا، ضمن بیان دغدغه‌ها و مشکلات شرکت‌های افتایی، برای رفع موانع پیشنهاد‌هایی بیان کرد.