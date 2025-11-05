به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "مجتبی اقوامی پناه" مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در جریان اجرای این طرح با بیان اینکه طرح رفع سدمعبر وانتی‌ها به طور پایلوت در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران آغاز شده است، گفت: در این طرح ضمن تذکر و اعمال قانون سدمعبر وانتی ها، خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به دنبال سامان بخشی به سدمعبر با رعایت کرامت شهروندان است، افزود: ۱۱۴معبر منتخب در مناطق ۲۲گانه در جریان سامان بخشی قرار دارد تا شهروندان با مشکلات کمتری در تردد‌های شهری مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه با تاکید بر ممنوعیت حضور اتباع خارجی در بساط گستری و دستفروشی اظهارداشت: با ایجاد بازارچه‌های فصلی به دنبال ایجاد فضایی برای فعالیت و کسب درآمد دستفروشان واقعی هستیم و محدودیتی برای فعالیت دستفروشان در بازار‌های خود اشتغالی وجود ندارد.