طرح ساماندهی و رفع سدمعبر وانتیها خیابان شهرزاد منطقه ۱۵ که قدیمیترین پاتوق سدمعبر وانتیهای پایتخت است، با حضور عوامل ساماندهی و خدمات شهری منطقه، پلیس راهور و بازرسی اصناف تهران در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "مجتبی اقوامی پناه" مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در جریان اجرای این طرح با بیان اینکه طرح رفع سدمعبر وانتیها به طور پایلوت در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران آغاز شده است، گفت: در این طرح ضمن تذکر و اعمال قانون سدمعبر وانتی ها، خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به دنبال سامان بخشی به سدمعبر با رعایت کرامت شهروندان است، افزود: ۱۱۴معبر منتخب در مناطق ۲۲گانه در جریان سامان بخشی قرار دارد تا شهروندان با مشکلات کمتری در ترددهای شهری مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه با تاکید بر ممنوعیت حضور اتباع خارجی در بساط گستری و دستفروشی اظهارداشت: با ایجاد بازارچههای فصلی به دنبال ایجاد فضایی برای فعالیت و کسب درآمد دستفروشان واقعی هستیم و محدودیتی برای فعالیت دستفروشان در بازارهای خود اشتغالی وجود ندارد.