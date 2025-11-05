به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، میثم قاسمی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر کشتن ۲۰ راس الاغ با تیراندازی افراد ناشناس در روستای راونگ میناب افزود: الاغ‌های بدون صاحب و رها شده از گونه‌های تحت حفاظت محیط زیست نیست، اما در حال بررسی این موضوع هستیم.

قاسمی گفت: هنوز نمی‌توانیم شمار و علت دقیق کشتن این الاغ‌ها را تایید کنیم، اما به طور معمول تعارض منافعی بین کشاورزان منطقه و آسیب‌هایی که این الاغ‌ها به محصولات کشاورزی وارد می‌کنند وجود دارد.

قلسمی افزود: در صورت مشخص شدن جزئیات این موضوع، اطلاع رسانی خواهد شد.