بیش از ۱۷هزار۵۰۰ دانشآموز منطقه۱۴ در۴۰مدرسه منتخب و در فضایی پرشور و رقابتی برای انتخاب شهردار مدرسه خود پای صندوقهای رأی رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجتبی فیلسوف زاده معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۴ دراین باره گفت: در قالب برگزاری بیستوپنجمین دوره طرح «شهردار مدرسه» با هدف تقویت روحیه مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و آموزش عملی مفاهیم شهروندی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز دارالمومنین تهران شهردار مدرسه خود را انتخاب کردند.
فیلسوف زاده با بیان اینکه این طرح موجب تقویت حس مسئولیتپذیری، روحیه مشارکتجویی و ارتقای فرهنگ شهروندی در میان دانشآموزان میشود، افزود: این طرح دانشآموزان را با مفاهیم حقوق و تکالیف شهروندی آشنا کرده و آنان را برای حضور فعال در اجتماع و آیندهای مسئولانهتر آماده میسازد و شهرداران مدارس منتخب مسائل مربوط به مدیریت شهری را در مدرسه و در شعاع ۵۰۰ متری آن بررسی و پیگیری میکنند.
وی با اشاره به نقش مستقیم دانشآموزان در ادار ه امور شهر نیز گفت: انتخاب شهردار هر مدرسه موجب میشود مسائل و نیازهای مدارس از زبان خود دانشآموزان به گوش مدیران شهری برسد و مسیر ارتباط مستقیم میان نسل نوجوان و مدیریت شهری هموار شود.
در همین راستا، انتخابات بیستوپنجمین دوره طرح «شهردار مدرسه» در دبیرستان شهدای هستهای منطقه ۱۴ نیز با حضور پرشور بیش از ۴۰۰ دانشآموز برگزار شد.
بر اساس این طرح، شهردار منتخب موظف است در بازههای ماهیانه و در همراهی با مدیران شهری، مشکلات محیط اطراف مدرسه را شناسایی کند و در نشستهای فصلی با شهردار منطقه گزارش عملکرد خود را ارائه دهد. این رویکرد مشارکتی، گامی مؤثر در جهت گسترش فرهنگ همیاری، آموزش حقوق شهروندی و تربیت مدیران آینده جامعه محسوب میشود.