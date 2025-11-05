پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی گفت: رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی شروع مسیری مهم برای توسعه این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از بخش های مختلف صدا وسیمای استان در آستانه رویداد ملی ایران جان گفت: رویداد ملی ایرانجان، جان تازهای به استان میبخشد وپس از این رویداد، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توانمندیهای نیروی انسانی استان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: هفته آینده، هفتهای تاریخی برای خراسان جنوبی خواهد بود، هفتهای که قطعاً در تاریخ این استان ثبت میشود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: با برنامهریزی هوشمندانه و مدیریت شایسته مدیران رسانه ملی، رویداد بزرگ و ملی ایرانجان در خراسان جنوبی برگزار میشود و خراسان جنوبی جزو پنج استان پیشگام در اجرای این رویداد ملی خواهد بود.
هاشمی ضمن قدردانی از تیم رسانهای صدا و سیمای استان گفت: با بیش از دو ماه تلاش شبانهروزی مجموعه، حدود ۲۰۰ برنامه تلویزیونی و رادیویی پیشبینی شده، مستندسازی در دل کویر و نقاط مختلف استان انجام شده و آماده پخش است.
وی افزود: از هموطنان دعوت میکنم در طول این هفته، شبکه خاوران و شبکههای سراسری را نظاره کنند تا شاهد صحنههایی بی نظیر از خراسان جنوبی باشند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: تمام مدیران استان مکلف به همکاری کامل در برگزاری این رویداد هستند تا این استان به خوبی به مردم ایران معرفی شود.