به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از بخش های مختلف صدا وسیمای استان در آستانه رویداد ملی ایران جان گفت: رویداد ملی ایران‌جان، جان تازه‌ای به استان می‌بخشد وپس از این رویداد، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های نیروی انسانی استان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: هفته آینده، هفته‌ای تاریخی برای خراسان جنوبی خواهد بود، هفته‌ای که قطعاً در تاریخ این استان ثبت می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مدیریت شایسته مدیران رسانه ملی، رویداد بزرگ و ملی ایران‌جان در خراسان جنوبی برگزار می‌شود و خراسان جنوبی جزو پنج استان پیشگام در اجرای این رویداد ملی خواهد بود.

هاشمی ضمن قدردانی از تیم رسانه‌ای صدا و سیمای استان گفت: با بیش از دو ماه تلاش شبانه‌روزی مجموعه، حدود ۲۰۰ برنامه تلویزیونی و رادیویی پیش‌بینی شده، مستندسازی در دل کویر و نقاط مختلف استان انجام شده و آماده پخش است.

وی افزود: از هموطنان دعوت می‌کنم در طول این هفته، شبکه خاوران و شبکه‌های سراسری را نظاره کنند تا شاهد صحنه‌هایی بی نظیر از خراسان جنوبی باشند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تمام مدیران استان مکلف به همکاری کامل در برگزاری این رویداد هستند تا این استان به خوبی به مردم ایران معرفی شود.