بر اثر انفجار گاز شهری در یک ساختمان مسکونی در کوی معین زاده اهواز ۵ نفر مصدوم شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: ساعت ۱۸:۴۶ روز چهارشنبه ۱۴ آبان، حادثه انفجار گاز شهری در یک ساختمان چهارواحدی در منطقه معینزاده به سامانه ۱۲۵ اطلاعرسانی شد. بلافاصله تیمهای عملیاتی سازمان با سه دستگاه خودروی اطفای حریق و یک دستگاه خودروی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
بابک ربیعی افزود:در پی این انفجار، چهار نفر از ساکنان دچار جراحت شدید و یک نفر دیگر به دلیل بروز مشکل قلبی مصدوم شد. نیروهای امدادی شرکت گاز و چهار دستگاه آمبولانس نیز برای ارائه خدمات درمانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی در محل حادثه حضور داشتند.
وی ادامه داد: عملیات ایمنسازی محیط توسط نیروهای آتشنشانی با همکاری شرکت گاز و سایر دستگاههای خدماترسان انجام شد و پس از تحویل محل به عوامل انتظامی، تیمهای عملیاتی در ساعت ۲۰:۴۶ به ایستگاههای خود بازگشتند.
ربیعی گفت: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ضمن هشدار نسبت به خطرات نشت گاز، از شهروندان محترم درخواست میکند با رعایت دقیق نکات ایمنی از جمله کنترل شیرهای قطع گاز هنگام خروج از منزل و بازدید دورهای تجهیزات گازرسانی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.