مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از کشف و معدوم‌سازی ۱۴۰ تن انواع فرآورده‌های خام دامی و تخم‌مرغ غیرقابل مصرف در سطح استان طی دو ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه و سردخانه‌های سطح استان آذربایجان شرقی تنها از یکی از سردخانه ها، ۵۷ تن انواع گوشت قرمز، سفید و آلایش دامی کشف، ضبط و با حکم قضایی معدوم‌سازی گردید.

وی افزود:این محموله بخشی از کل ۱۴۰ تن فرآورده خام دامی توقیفی است که در سطح استان کشف شده است.

وی افزود:در این طرح سه واحد کشتارگاه غیرمجاز و زیرزمینی که بدون مجوز‌های لازم فعالیت می‌کردند نیز شناسایی و پلمب شدند و تمامی محصولات آنها به‌صورت بهداشتی معدوم گردید.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین از کشف ۱۵ تن تخم‌مرغ غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی خبر داد و گفت: این مقدار تخم‌مرغ از دو واحد سردخانه و دو مرکز بسته‌بندی غیرمجاز کشف و ضبط شد. تمامی محموله‌های کشفی پس از نمونه‌برداری و بررسی با دستور مقام قضایی معدوم شدند.