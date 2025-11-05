قهرمانی ازنا در مسابقات امدادونجات جمعیت هلال احمر استان لرستان
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان گفت: تیمهای ازنا، الشتر و بروجرد به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی مسابقات امدادونجات جمعیت هلال احمر استان لرستان را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان گفت: بهمنظور ارتقای سطح مهارتهای تخصصی امدادگران و نجاتگران، مسابقات استانی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر لرستان با حضور تیمهایی از شعب مختلف استان به میزبانی بروجرد برگزار شد.
احمد فرشید افزود: در این رقابتها، تیمهای ازنا، الشتر و بروجرد به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را کسب کردند.
وی گفت: این رقابتها در رشتههای تخصصی جستوجو و نجات در حوادث ترافیکی، جستوجو و نجات در ارتفاع و فضای معلق، جستوجو و نجات در آوار، اقدامات پیشبیمارستانی و اسکان اضطراری برگزار شد و امدادگران در فضایی پرنشاط و رقابتی، توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در پایان این دوره از مسابقات، تیمهای ازنا، الشتر و بروجرد به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را کسب کردند.
در بخشهای تخصصی نیز نتایج به شرح زیر اعلام شد:
جستوجو و نجات در حوادث ترافیکی: بروجرد، الیگودرز و دلفان به ترتیب اول تا سوم شدند.
اقدامات پیشبیمارستانی: چگنی، الشتر و بروجرد مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
جستوجو و نجات در آوار: بروجرد و ازنا به ترتیب حائز رتبههای اول و دوم شدند.
جستوجو و نجات در ارتفاع و فضای معلق: دلفان، ازنا و الشتر در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
اسکان اضطراری: ازنا، دوره چگنی و الشتر مقام اول تا شوم کسب کردند.
فرشید گفت: این مسابقات با هدف افزایش هماهنگی، آمادگی عملیاتی و ارتقای دانش تخصصی امدادگران برگزار شد و نتایج آن مبنایی برای انتخاب تیمهای برتر جهت حضور در رقابتهای کشوری خواهد بود.