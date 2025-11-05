به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب (چهارشنبه ۱۴ آبان) در ورزشگاه ملک عبدالله به مصاف میزبانش الوحدات اردن رفت و در پایان به نتیجه مساوی یک - یک دست پیدا کرد.

قضاوت این مسابقه برعهده احمد عکاشه بن احمد العبادو از سنگاپور با کمک‌های مانوج کلوانی و آشوکراج جیواراجا بود.

ترکیب الوحدات؛ عبدالله الفاخوری (۲۹- احمد عرباش)، دانیال عفانة، عرفات الحاج، شوقی القزعة (۵۷- محمد ابوقدوم)، وجدی نبهان (۸۴- مصطفی کمال)، مصطفى معوض، محمود شوکت (۴۶- عبدالرحمن ابوحازیم)، عامر جاموس، مهند سمرین، عمر حسنین و جونیور (۵۷- المنذر العلوی).

سرمربی: جمال محمود

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان (داکنز نازون ۵۹)، منیر الحدادی (محمدحسین اسلامی ۷۳)، سامان فلاح، دیدیه اندونگ (اسماعیل قلی‌زاده ۵۹)، حسین گودرزی، یاسر آسانی (محمدرضا آزادی ۸۱)، مهران احمدی (ابوالفضل زمانی ۸۱).

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

کارت زرد:

دانیال عفانة (۴۵)، عامر جاموس (56)، وجدی نبهان (۷۸)، مصطفی کمال(۸۵) و عبدالرحمن ابوحازیم (۹۰)

نیمه نخست:

نیمه نخست این دیدار آغاز شد. استقلال کار را بهتر شروع کرد و بازی مالکانه‌ای را ارائه داد و موقعیت‌هایی را هم شکل دادند. تا دقیقه ۱۵ این مسابقه، خطرناک‌ترین موقعیت شوت صالح حردانی به سمت دروازه الوحدات بود که توسط دروازه‌بان این تیم به کرنر فرستاده شد.

گل اول الوحدات: در دقیقه ۱۹ بازیکنان الوحدات حمله‌ای را ترتیب دادند، در ادامه روی اشتباه صالح حردانی در فضای خالی پشت او، بازیکن حریف صاحب توپ شد و با یک شوت دروازه آدان را باز کرد.

الفخوری دروازه‌بان الوحدات در دقیقه ۲۹ به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد. او دقایقی روی زمین بود و پزشکان مشغول مداوای او بودند، اما در نهایت تصمیم به تعویض این بازیکن گرفتند.

گل اول استقلال: یاسر آسانی از سمت راست سانتری را به تیر دوم دروازه الوحدات ارسال کرد تا مهران احمدی در دقیقه ۳۹ این توپ را به گل نخست استقلال تبدیل کند.

استقلال مالکیت توپ را در نیمه نخست در اختیار داشت، اما اشتباهات در خط دفاعی باعث می‌شد تا موقعیت‌هایی به مهاجمان تیم الوحدات داده شود. در نهایت نیمه نخست با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم:

استقلال نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و فشار را روی دروازه الوحدات حفظ کرد. در دقیقه ۵۲ شوت یاسر آسانی از درون محوطه جریمه توسط دروازه‌بان حریف دفع شد و توپ برگشتی به سعید سحرخیزان رسید که شوت او به تیر دروازه الوحدات برخورد کرد.

اشتباهات در خط دفاعی استقلال خطرناک بوده، برای دومین بار تا به اینجای کار پاس رو به عقب سامان فلاح با سر برای دروازه‌بان، باعث ایجاد موقعیت برای تیم الوحدات شده است. در دقیقه ۶۰ مهاجم حریف از این فرصت استفاده کرد و ضربه او را رستم آشورماتوف از روی خط دروازه برگرداند.

پس از تعویض‌های تیم استقلال در دقیقه ۵۹، روند بازی تغییر کرد. از شدت فشار استقلال کم و بازی کندتر شد. سپس الوحدات بالاتر بازی کرد و استقلال هم کمی عقب نشست.

دو تیم موقعیت‌هایی‌را خلق کردند، اما در به ثمر رساندن گل ناکام بودند تا بازی با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

دو تیم با این تساوی در جدول گروه ِ، ۴ امتیازی شدند؛ استقلال با تفاضل گل بهتر در جایگاه سوم قرار گرفت و الوحدات چهارم است.