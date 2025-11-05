به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان سابر ایران که برای حضور در جام جهانی شمشیربازی راهی الجزایر شدند، در بخش انفرادی باید از فردا (پنجشنبه) در جدول مقدماتی به مصاف رقبای خود بروند. این رقابت‌ها از ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می‌شود.

بر اساس قرعه‌کشی مسابقات، سابریست‌های کشورمان در گروه‌های زیر قرار گرفته‌اند:

گروه ۳: طا‌ها کارگرپور با حریفانی از ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا و چین روبه‌رو خواهد شد.

گروه ۴: نیما آقایی باید با نمایندگان اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی و الجزایر دیدار کند.

گروه ۸: محمد فتوحی با شمشیربازانی از کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان و لیبی رقابت خواهد کرد.

گروه ۱۸: نیما زاهدی نیز در گروهی متشکل از رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان و الجزایر قرار گرفته است.

هدایت تیم ایران در این رقابت ها بر عهده محمد رهبری است و الکساندر بایکوف نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.