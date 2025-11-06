در جریان سفر به پاکستان صورت گرفت؛
یادداشت قالیباف در دفتر یادبود مجلس ملی پاکستان
رئیس مجلس شورای اسلامی در دفتر یادبود مجلس ملی پاکستان یادداشتی نوشت.
بسماللهالرحمنالرحیم
بازدید امروز ما از مجلس ملی پاکستان و گفتوگو با جناب آقای سردار ایاز صادق، فرصت تکرار دوستی و برادری دو ملت ایران و پاکستان و مرور فرصتهای گسترش مناسبات بود.
ما در مجلس شورای اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاریها با پاکستان گام برمیداریم و برای آن آیندهای روشن متصوریم.
دوستی ایران و پاکستان پاینده باد.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
چهاردهم آبانماه یک هزار و چهارصد و چهار