ایمنسازی جادههای ایلام با نصب ۷ هزار تابلو هشداردهنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از نصب بیش از هفت ۷ هزار تابلو و علائم ایمنی در محورهای ارتباطی ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار تابلو و علائم ایمنی و ترافیکی در محورهای ارتباطی این استان نصب شده است.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۳۷۲ مترمربع تابلو اطلاعاتی نیز در محورهای مختلف استان نصب شده است.
چشمهخاور اضافه کرد: این تابلوها شامل علائم اخطاری، انتظامی، تودلیها، چشمگربهای، استوانههای ایمنی و بشکههای ایمنی است که با هدف افزایش ایمنی جادهها و کاهش تصادفات در مسیرهای پرتردد استان نصب شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام همچنین عنوان کرد: شانهسازی، لکهگیری و خطکشی راهها از دیگر اقدامات اجرایی این ادارهکل در راستای ارتقای ایمنی و بهسازی حریم راههای استان بوده است.
وی یادآورشد: در همین بازه زمانی بیش از یک کیلومتر روشنایی جادهای در نقاط حساس و پرحادثه استان اجرا شده است.