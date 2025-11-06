سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: از تساوی مقابل الوحدات نا امید هستم؛ اکنون سرنوشت صعود دست خودمان نیست و کارمان برای رفتن به مرحله بعد به، اما و اگر کشیده شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از پایان بازی با الوحدات که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اظهار کرد: کسب یک امتیاز نتیجه مطلوب ما نبود و برای برد به زمین آمده بودیم. از شرایط دشوار بازی در اردن آگاه بودیم.

وی افزود: سابقه نشان می‌داد تیم‌های بزرگی مانند المحرق و الوصل نیز در اینجا مشکل داشتند. با این حال هماهنگی لازم را نداشتیم و الوحدات با دوندگی بالا به‌ویژه از سوی بازیکن شماره ۱۱، عملکرد خوبی ارائه داد.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: کنترل توپ‌های بلند پشت دفاع همیشه کار سختی است. برنامه حریف استفاده از ضدحملات بود.

ساپینتو تصریح کرد: براساس آمار، حدود ۶۰ درصد مالکیت توپ در اختیار ما بود و موقعیت‌های مناسبی هم داشتیم. در دقایق پایانی امکان گل خوردن وجود داشت، اما این برای پیروزی کافی نبود.

وی تاکید کرد:: از این تساوی ناامید هستیم. اکنون سرنوشت صعود دست خودمان نیست و کارمان برای رفتن به مرحله بعد به، اما و اگر کشیده است.

سرمربی استقلال در پایان گفت: دو دیدار دیگر پیش‌رو داریم که یکی از آنها برابر رقیب مستقیم ما است و دیدار با الوصل نیز اهمیت زیادی دارد. برای کسب هر سه امتیاز تلاش خواهیم کرد.

ساپینتو در پایان عملکرد داوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: داور جدی و منصفانه قضاوت کرد و نکته‌ای برای اعتراض وجود ندارد. به نظر ما تیم برتر میدان بودیم و در بخش عمده‌ای از مسابقه تسلط داشتیم، اما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و باید در استفاده از موقعیت‌ها دقیق‌تر عمل می‌کردیم.