ایران و روسیه توافق کردند ضمن تشکیل کنسرسیوم بندری- دریایی بین دو کشور، سطح همکاری‌ها در زمینه حمل و نقل ترکیبی و دریایی، به موازات توسعه مبادلات از طریق ریل و جاده را نیز افزایش دهند.

توافق ایران و روسیه برای افزایش حمل و نقل ترکیبی و دریایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در پایان مذاکرات سعید رسولی معاون وزیر و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران و با «دیمیتری زویریف» معاون وزیر حمل و نقل روسیه و «الکسی تاراسنکو» رئیس آژانس فدرال حمل و نقل دریایی و رودخانه‌ای روسیه، بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم بندری - دریایی با هدف افزایش سطح مبادلات تجاری از طریق دریای خزر تاکید شد.

دو طرف همچنین توافق کردند با تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود، سطح مبادلات از طریق دریای خزر را به بیش از پنج میلیون تن در سال افزایش دهند.

در این دیدار همچنین وضعیت همکاری دو طرف و راهکار‌های توسعه مناسبات حمل و نقل ترکیبی و دریایی از طریق خزر مورد گفت‌و‌گو و بررسی قرار گرفت.

سعید رسولی و هیئت همراه برای شرکت در نشست همکاری حمل و نقل دریایی ایران و روسیه که در روز‌های پنجشنبه و جمعه در شهر ماخاچ قلعه برگزار می‌شود، به روسیه سفر کرده است.

مقامات و مدیران دولتی و فعالان شرکت‌های حوزه حمل و نقل دریایی مرتبط با گردهمایی در شهر ماخاچ قلعه در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط مذاکره خواهند کرد.