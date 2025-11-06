پخش زنده
اجرای مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کمال طاهریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: رزمایش آمادگی مقابله با مخاطره زلزله با حضور ۴۰ دستگاه اجرایی در قالب با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و با استفاده از بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین برگزار میشود.
کمال طاهریان افزود: به همین منظور برگزاری رزمایش زلزله در هشتم آذر ۱۴۰۴ در مدرسههای استان سمنان با هدف آموزش چگونگی عملکرد در هنگام وقوع زلزله به دانشآموزان نیز در دستور کار است.
فرج الله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز گفت: زلزله مجموعهای از بحرانهاست که قطعی آب، برق، گاز، آتشسوزی را به دنبال دارد و برگزاری رزمایش زلزله محکزنی برای آمادگی دستگاههای اجرایی مختلف است.
وی با بیان اینکه در رزمایش زلزله میزان آمادگی همه دستگاه ها در زمان وقوع حوادث طبیعی بررسی میشود افزود : سمنان استان معین تهران برای خدمت رسانی در شرایط بحرانی است و بر همین پایه برگزاری رزمایش زلزله و بررسی آمادگی و رفع نقاط ضعف برای اقدام در شرایط واقعی اهمیت زیادی دارد.
استان سمنان ۶۴ گسل دارد که برای حدود نیمی از این تعداد کار مطالعات لرزهنگازی انجام شده است و نقاط مختلف این استان طی سال سابقه ثبت زلزلههای بزرگتر از چهار ریشتر را دارد.
با این تعداد گسل و به دلیل زلزلهخیز بودن استان سمنان همه دستگاههای اجرایی ، خدمات رسان و امداد رسان باید برای کاهش خسارتهای احتمالی مالی و جانی در آمادگی باشند.
برگزاری رزمایش زلزله در سطوح مختلف دانشآموزان، کارکنان دستگاههای اجرایی و اعضای جامعه را با شیوههای ایمن پناهگیری، تخلیه اضطراری و کمکهای اولیه و چگونگی ارایه خدمات آشنا و نقش آموزش عملی را در ذهنها تثبیت میکند.
برگزاری رزمایشها به مسوولان و نیروهای امدادی این امکان را میدهد که نقاط ضعف چرخههای پاسخ به بحران را شناسایی و برطرف کنند و موجب ترویج فرهنگ ایمنی و خودمراقبتی در جامعه میشود.