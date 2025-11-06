به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از اینکه فاش شد یک زندانی دیگر به نام ویلیام اسمیت ۳۵ ساله که به جرم کلاهبرداری به ۴۵ ماه زندان محکوم شده بود، به اشتباه آزاد شده است پلیس اعلام کرد جست‌و‌جو‌ها برای یافتن او را آغاز کرده است. همزمان حملات نمایندگان مجلس و احزاب به دولت انگلیس افزایش یافته است.

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار و رئیس دولت سایه در پیامی آنچه را که «آشفتگی‌های دولت» خواند محکوم کرد و پاسخ گویی دولت را درباره رسوایی آزادی اشتباهی مجرمان زندانی خواستار شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، در یک سال منتهی به ماه مارس امسال شمار زندانیانی که به اشتباه آزاد شدند به ۲۶۲ مجرم رسید. اکنون نمایندگان مجلس انگلیس خواستار عذرخواهی و پاسخ دولت در این باره شدند.

دولت انگلیس که از حزب کارگر است نیز حزب محافظه کار را متهم کرد و گفت حزب کارگر یک «نظام ورشکسته» را از دولت محافظه‌کاران به ارث برده است.

حزب محافظه کار تا تیرماه پارسال که حزب کارگر قدرت را در این کشور به دست گرفت، ۱۴ سال دولت این کشور را در اختیار داشت.

برخی نمایندگان مجلس در پی افزایش شمار زندانیانی که به اشتباه آزاد شدند، نظام قضایی انگلیس را درهم شکسته دانستند و انجام اصلاحات فوری در آن را خواستار شدند.

پیش‌تر وزیر دادگستری انگلیس با اشاره به افزایش جرایم و جنایات و افزایش شمار زندانیان در این کشور گفت: از آنجا که ظرفیت زندان‌های این کشور پر شده است، به ناچار شماری از زندانیان را پیش از پایان دوران محکومیت آزاد می‌کنند تا فضا برای زندانی کردن محکومان جدید ایجاد شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس در یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۹.۵ میلیون فقره انواع جرم از جمله قتل، سرقت، خشونت و درگیری، آسیب به اموال، کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه‌ای در انگلیس ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۱۲ درصد افزایش داشته و به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.