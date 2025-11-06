پخش زنده
امروز: -
«آقای بیتس در برابر اداره پست»، «آقای اوه»، «پسران منجومل»، «فصل شکار»، «فرار مرغی ۲»، «دست شیطان» و «بیگانه در مقابل شکارچی»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «آقای بیتس در برابر اداره پست» به کارگردانی «گوین هیوز»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی توبی جونز، مونیکا دولان، جولی هالک، ویل ملور، ایمی ناتال، سوزان براون و افانها دافید؛ تصویری تلخ و واقعی از بیعدالتی سیستماتیک در ساختار حقوقی و اداری بریتانیاست. در این پرونده، صدها مدیر سادهدل دفاتر پستی بهدلیل نقص یک نرمافزار دولتی، قربانی اتهامهای ساختگی مثل اختلاس شدند. حکومت و نهادهای رسمی انگلستان، با وجود آگاهی از نقص فنی، نهتنها سکوت کردند، بلکه این شهروندان بیگناه را به دادگاه کشاندند و زندگیشان را نابود کردند. آلن بیتس، یکی از این قربانیان، با پیگیری خستگیناپذیر، چهره واقعی نهادهای بهظاهر متمدن بریتانیا را برملا میکند. او ثابت میکند که ...
فیلم سینمایی «آقای اوه» به کارگردانی «هانس هولم»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی رولف لاسگارد، بهار پارس و فیلیپ برگ آمده است: اوه پیرمردی که روی خوش به همسایهها نشان نمیدهد و بسیار منظم است و اجازه بی انظباطی به همسایهها نمیدهد. اوه در کودکی مادرش را و در جوانی پدرش را از دست داده است. او در تنهایی زندگی میکند تا این که با همسرش آشنا میشود و زندگی اش دگرگون میشود. اما وقتی آنها در انتظار تولد فرزندشان هستند در یک مسافرت با اتوبوس تصادف میکنند و همسرش فلج میشود و بچه نیز میمیرد. او که همسر بسیار مهربانش را از دست داده، ناگهان به دلیل بازنشستگی از کار بی کار میشود. او قصد خودکشی دارد برای این که به همسرش بپیوندد، اما در همین لحظه حضور همسایه جدید و شلوغ روبه رویی باعث میشود که او به طور موقت از فکر خودکشی بگذرد تا جلوی خرابکاریهای همسایه جدید را بگیرد. خانم همسایه جدید دو دختر کوچک دارد و بر خلاف اوه بسیار اجتماعی و شاد است. اوه ناخواسته مجبور میشود از دو دختر همسایه نگهداری کند و برای آنها قصه بخواند. او حتی قبول میکند که به زن همسایه آموزش رانندگی بدهد. اوه هر بار که قصد خودکشی دارد یک اتفاقی رخ میدهد و موفق نمیشود. آشنایی با این خانواده باعث میشود اوه دوباره به زندگی بازگردد و حتی رفتارش با همسایهها مهربانانهتر شود، اما ...
فیلم سینمایی جدید «پسران منجومل» به کارگردانی «چیدامبارام»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه سه پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بالو ورقسه، سوبین شهیر و سرینات بهاسی خواهیم دید: یک گروه ۹ نفره از دوستان هم محلهای شهر منجومل هند برای تعطیلات تصمیم میگیرند به شهر گوا بروند. بعد از گشت و گذار در شهر گوا، تصمیم میگیرند به غار گونا رفته و وارد منطقه ممنوعه شوند. در آنجا یکی از پسرها به اسم سوباشی داخل یک گودال عمیق و باریک سقوط میکند. آنها با خبر کردن نگهبان و پلیس به نتیجهای برای نجات دادن سوباشی نمیرسند. به آنها گفته میشود هیچ راه نجاتی نیست، زیرا تا به حال تعدادی افراد به داخل گودالهای غار گوا سقوط کردهاند از بین رفتهاند. آنها با شنیدن صدای نالههای سوباشی متوجه میشوند او زنده است، سریع به آتش نشانی خبر میدهند. حال کسی جرآت ورود به گودال عمیق را ندارد. کوتن یکی از پسرها تصمیم میگیرد به داخل گودال رفته تا سوباشی را بیرون بیاورد، اما ...
«فصل شکار» به کارگردانی «جاستین لی»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۴:۰۰، شبکه سه پخش میکند.
در این فیلم با بازی رندی چارچ، تیتو اورتیز، اد مورون، کریستوفر تمبرلو و بروس درن خواهید دید: یک سارق بعد سرقت از بانک با گروگان گرفتن یک هواپیمای خالی از مسافر در طول مسیر هواپیما با یک مامور پلیس درگیر شده و از هواپیما با چتر و پولها به بیرون میپرد. در یک منطقه جنگلی ویل واکر که به کار قطع کردن درختان جنگل مشغول است و یک شکارچی ماهر است. فصل شکار رسیده و همه افراد منطقه خودشان را برای شکار آماده میکنند. دارنی خلافکاری است که از جانب فردی به نام هنری برای پیدا کردن پولهای دزدی گمشده اجیر شده است و به آن منطقه آمده است. هاول مامور اف بی آی است که ماموریت دارد پولهای دزدیده شده را پیدا کند. هنری به دارنی میگوید جی پی اس داخل کیف پول در نقطهای از جنگل را نشان میدهد. دارنی به همراه افرادش تصمیم میگیرند در روز شکار به جنگل برود و کیف پول را بیابد. قبل از آن ویل طی گشت در جنگل سارق کشته شده را به همراه کیف پول پیدا میکند و کیف را با خودش میبرد. دارنی با کمک جی پی اس داخل کیف پول او را پیدا میکند و از او میخواهد کیف پول را تحویلش دهد. ویل موافقت نمیکند که باعث درگیری میشود و ...
فیلم سینمایی جدید «خاطرات خوش» به کارگردانی «ژل دی جونگ»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لنی بریدرولد و مارتین ون واردنبرگ آمده است: جاپ که در آستانه ۸۰ سالگی است به خاطر کهنسالی احساس رنج و ملامت و به همراه همسرش که مبتلا به آلزایمر است زندگی تکراری و خسته کنندهای را سپری میکند. جاپ تصمیم میگیرد برای تجدید خاطرات و عوض شدن حال روحی خودش و همسرش با خودروی ولوو قدیمی اش به اسپانیا سفر و با دوستانشان ملاقات کنند. در طول مسیر با اتفاقات مختلفی مثل خرابی ماشین، تصادف، گم شدن همسر و ... روبهرو میشوند. اما ...
پویانمایی سینمایی «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: زندگی پر از آرامشی که مرغ و خروسها در جزیره امنشان فراهم کردهاند با پیدا شدن سرو کله آدمها دوباره به خطر میافتد. این بار جینجر، که رییس مرغها است برای حفاظت از دخترش تصمیم میگیرد که مبارزه نکنند و پنهان شوند. اما دخترش مولی که بسیار بی تجربه، جسور و نترس است میخواهد برای دیدن دنیای بزرگتر از جزیره خارج شود. او بدون اطلاع، میرود و در راه با مرغی شبیه خودش که رویای زیبایی در سر دارد آشنا میشود. آن دو اتوبوسی از مرغها را میبینند و با تصورات واهی سوار اتوبوس میشوند. در کارخانه با بستن گردنبندهای دیجیتالی به مرغ ها، آنها را در یک شهر بازی زیبا رها میکنند. مولی و فریزل، متوجه میشود که گردنبندها، کنترل مرغها را به دست دارند و اینجا یک کارخانه ناگت سازی است و ...
فیلم سینمایی «دست شیطان» به کارگردانی «حسین زندباف»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پس از ماجرای طبس و عدم موفقیت آمریکا در نجات گروگانهایش، جاسوسی تحت عنوان عکاس به ایران وارد شده و سعی دارد از محل نگهداری گروگانها کسب اطلاع کند. ماموران امنیتی رد این جاسوس را پیدا کرده و به بخشی از عکسها و اسلایدهای وی دست مییابند و در پی یک عملیات تعقیب و گریز وی را قبل از اینکه از مرز خارج شود دستگیر میکنند.
در این فیلم؛ زنده یاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد هادی اسلامی، آرش تاج تهرانی، عنایت الله شفیعی و هادی مقدم دوست ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی الی هاربون، الیاس هالمن، مدز پیترسون خواهیم دید: اسپن، یک پسر کشاورز فقیر، با تلاشهای شجاعانه خود به همراه برادرانش برای نجات شاهزاده خانم از دست ترول ظالم اقدام میکند تا از این راه پاداش بگیرد و مزرعه خانواده خود را از خرابی نجات دهد ...
فیلم سینمایی «بیگانه در مقابل شکارچی» به کارگردانی «پل دبلیو. اس. اندرسون»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی سانا لاتان، رائول بووا، لنس هنریکسن، اوین برمنر و کالین سالمون خواهیم دید: طی انجام یک سری از تحقیقات باستان شناسی در قطب جنوب، دانشمندان با هرمی عجیب روبهرو میشوند که زیر زمین دفن شده است. پس از انجام تحقیقات بیشتر، آنها متوجه میشوند که این منطقه در تصرف گونهای از بیگانگان است. اکنون بیگانگان شروع به شکار تک تک افراد گروه کرده و در این میان گونه جدیدی از غارتگران نیز وارد ماجرا میشوند. حال انسانها خود را درگیر جنگی مابین این دو گونه ترسناک یافته و…
«رهایش کن» به کارگردانی «توماس بزوچا»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۷:۰۰، شبکه نمایش پخش می کند.
داستان این فیلم با بازی دایان لین و کوین کاستنر؛ حول محور زندگی یک کلانتر بازنشسته و همسرش میگردد که پس از مرگ پسرشان، تمام عزمشان را جزم کردهاند که تنها نوه شان را پیدا کنند، اما ...
فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی «حسین زندباف»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در سال ۱۳۵۶ و در آستانه ورود کارتر رئیس جمهور آمریکا به تهران، رضا درگاهی کارمند تأسیسات فرودگاه در تصادف رانندگی، یک پاسبان کلانتری را زیر میگیرد. اسلحه پاسبان مفقود میشود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رئیس جمهور آمریکا مرتبط میداند و ...
زنده یاد هادی اسلامی، زنده یاد مرتضی احمدی، عنایت شفیعی، محمد برسوزیان، علی ترابی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «معما» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن ۲» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ایلی هاربو، وبیون انگیر و مدس شوگور پترسن؛ درباره یک پسر کشاورز فقیر است که با تلاشهای بی باکانه به همراه برادرانش برای نجات شاهزاده خانم از دست ترول ظالم اقدام میکند تا از این راه پاداش بگیرد و مزرعه خانواده خود را از خرابی نجات دهد، اما ...
فیلم سینمایی جدید «شهری در دور دست» به کارگردانی «گری ویلر»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی بیلی چیس، آماندا ریگتی، بروس بوکسلیتنر، ننسی استفرد، مارتین کووا،ای مارتینز، جسی کوو و کریس مالکی خواهیم دید: هانتر برداک، سواره نظام سابق به جای شرکت در قتل عام بومیان بیگناه توسط واحد خود، ترک خدمت را انتخاب میکند. سالها بعد، برداک سعی میکند با بچههای دور افتادهاش در شهر مرزی فار هاون ارتباط برقرار کند. هانتر برداک به شهرش برمیگردد، اما ...
فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه افق پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی میکند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا میرود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج میکند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا میبرد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز میکنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمعهایی وارد میشود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمعها میشود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی میکند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات میشود که ...
پویانمایی سینمایی «آن سوی پرچین» به کارگردانی «تام جوهانسن»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش می شود.
داستان این انیمیشن درباره یک راکون بهنام آرجی است که قصد دارد تمام ذخیرهی زمستانی دوستش که یک خرس است را بدزدد. اما حین این کار خرس از خواب بیدار میشود و آرجی هول میشود و همهی غذاها از غار که بالای کوه است سقوط میکند و نابود میشود. آرجی برای نجات جانش به خرس قول میدهد که تمام آن غذاها را جمعآوری کند و برای خرس بیاورد؛ پس به سراغ چند حیوان دیگر میرود. این حیوانها وقتی در خواب زمستانی بودهاند، انسانها دورتادور آنها خانه ساختهاند و حالا این سوی پرچین زندان شدهاند. آرجی از بیخبری آنان از زندگی انسانها سوءاستفاده میکند تا بتواند غذاهای وینسنت را تأمین نماید. او آنها را تشویق به گذر از پرچین و دستبردزدن به خانهی انسانها میکند. ورن لاکپشت که رییس خانواده است به آنان هشدار میدهد که این کار عواقب بدی دارد. اما ...
فیلم سینمایی «طوفان و تندباد» به کارگردانی «لِئا اشمیدبائر»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لونا پایانو، هانا بینک و آمبر بونگارد؛ درباره آری پسر نوجوانی است که به تازگی توسط ماریا (یک قهرمان سوارکاری بازنشسته و همچنین مالک یک مرکز پرورش اسب) به فرزند خواندگی گرفته شده است. مرکز، اسب گران قیمت و سرکشی به نام تندباد دارد که تنها به آری و نوه ماریا، میکا سواری میدهد. میکا به سفری دور رفته است و آری و تندباد با هم تنها ماندهاند. روزی سیرک اسبها در نزدیکی مرکز آنها برگزار میشود. آری که برای تماشا رفته است متوجه میشود که اسب زیبایی که شباهت زیادی به تندباد دارد به علت کهولت سن دیگر قادر به ادامه نمایش نیست. نام این اسب طوفان است. آری تصمیم میگیرد تند باد را با طوفان جایگزین کند و به موقع هر دو را نجات دهد، اما ...
فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» به کارگردانی «جان واتس»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی تام هولند، ساموئل ال. جکسون و جکی گیلنهال؛ درباره پیتر پارکر است که زیر نظر مرد آهنی قرار است به یک ایر قهرمان تبدیل شود، ولی او هنوز جوان و ناپخته است و از این که میتواند برای مردم شهرش نقش ناجی مردم و حیوانات را بازی کند هیجان زده است. او قرار است به همراه دوستانش به اردویی از طرف دبیرستان به اروپا برود. پیتر از طرف مرد آهنی یک عینک مخصوص دنیای مجازی دریافت میکند که به راحتی میتواند به یک ابزار حرفهای و کشنده تبدیل شود. او با کمک مردی به نام میستریو در مبارزه با هیولایی که از آب بیرون آمده پیروز میشود و ...