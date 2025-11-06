به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار همدان و جمعی از مقامات ارشد سیاسی و اجرایی کشور برگزار شد.

این دفتر با هدف تسهیل ارتباطات بین‌المللی استان، گسترش دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری‌های خارجی همدان آغاز به کار کرده است.