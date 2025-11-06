استاندار خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با شبکه بین المللی خبر: ایران جان، جان تازه‌ای در خراسان جنوبی دمیده است.

ایران جان، جان تازه‌ای در خراسان جنوبی دمیده است

ایران جان، جان تازه‌ای در خراسان جنوبی دمیده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار دقایقی قبل در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با موضوع ایران جان خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی ظرفیت‌های بی نظیر در حوزه‌های مختلف دارد و گنجینه معادن کشور است.

هاشمی با بیان اینکه ایران جان، جان تازه‌ای در استان دمیده است، افزود: این فرصت ارزشمندی است ک در برنامه ایران جان هم استان بیشتر معرفی شود و هم مطالبات مردم استان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این استان، استانی دانشگاهی است گفت: بیش از ۵۰ هزار دانشجو در بیش از ۴۲ مجموعه دانشگاهی در استان مشغول به تحصیلند.

استاندار ضمن خداقوت به کشاورزان استان گفت: زعفران خراسان جنوبی با کیفیت‌ترین زعفران است و ۹۸ درصد زرشک جهان در این استان تولید می‌شود. افزود:

وی ضمن تشریح ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان از سرمایه گذاران و گردشگران برای دیدن از استان و سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کرد.

۱۷ تا ۲۳ آبان خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است.