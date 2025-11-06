در سلام خبرنگار شبکه خبر؛
ایران جان، جان تازهای در خراسان جنوبی دمیده است
استاندار خراسان جنوبی در گفتوگو با شبکه بین المللی خبر: ایران جان، جان تازهای در خراسان جنوبی دمیده است.
، استاندار دقایقی قبل در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با موضوع ایران جان خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی ظرفیتهای بی نظیر در حوزههای مختلف دارد و گنجینه معادن کشور است.
هاشمی با بیان اینکه ایران جان، جان تازهای در استان دمیده است، افزود: این فرصت ارزشمندی است ک در برنامه ایران جان هم استان بیشتر معرفی شود و هم مطالبات مردم استان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه این استان، استانی دانشگاهی است گفت: بیش از ۵۰ هزار دانشجو در بیش از ۴۲ مجموعه دانشگاهی در استان مشغول به تحصیلند.
استاندار ضمن خداقوت به کشاورزان استان گفت: زعفران خراسان جنوبی با کیفیتترین زعفران است و ۹۸ درصد زرشک جهان در این استان تولید میشود. افزود:
وی ضمن تشریح ظرفیتهای سرمایه گذاری استان از سرمایه گذاران و گردشگران برای دیدن از استان و سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کرد.
۱۷ تا ۲۳ آبان خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است.