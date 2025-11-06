پخش زنده
«محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس یک هیئت پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، عصر چهارشنبه با «سردار ایاز صادق» همتای پاکستانی خود دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی مجلس پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: این نشست با حضور هیئتهای پارلمانی ایران و پاکستان در ساختمان مجلس ملی برگزار شده و دو طرف روابط دوجانبه، همکاریهای پارلمانی و توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور همسایه را مورد بررسی قرار دادند.
«ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان در آغاز این دیدار ضمن خوشآمدگویی به دکتر قالیباف و هیئت همراه گفت: روابط پاکستان و ایران بر پایه پیوندهای عمیق مذهبی، فرهنگی و تاریخی استوار است و پارلمان و ملت پاکستان همواره در کنار مردم و دولت ایران ایستادهاند.
وی با تبریک به ملت ایران به دلیل ناکام گذاشتن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: پارلمان پاکستان نخستین نهادی بود که بهطور صریح حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و ما از ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و زورگویی حمایت میکنیم.
رئیس مجلس ملی پاکستان همچنین از حمایت جمهوری اسلامی ایران از مواضع دولت اسلام آباد در قبال تنشهای اخیر با هند قدردانی کرد و افزود: ایران برادر و همسایه قابل اعتماد ما است و دو کشور میتوانند روابط خود را در همه زمینهها بیش از پیش تقویت کنند.
این مقام پارلمانی پاکستان از شعار «پاکستان زنده باد» در مجلس ایران بهعنوان نشانهای از دوستی صمیمانه دو ملت یاد کرد و گسترش همکاریهای پارلمانی را گامی مهم در جهت تحکیم روابط دوجانبه دانست.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در پاکستان گفت: قدم گذاشتن در سرزمین برادر و همسایهای چون پاکستان موجب مسرت است.
وی افزود: دولت و مردم ایران از مواضع شجاعانه مردم، دولت و پارلمان پاکستان در حمایت از ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی صمیمانه قدردانی میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود: پاکستان نشان داد که در روزهای دشوار دوستی واقعی خود را ثابت کرده است.
قالیباف با تأکید بر اهمیت همکاریهای منطقهای و پارلمانی گفت: ایران روابط خود با پاکستان را بسیار ارزشمند میداند و از حمایتهای این کشور در مجامع بینالمللی سپاسگزار است.
وی تصریح کرد: همکاریهای پارلمانی مسیر نزدیکی بیشتر دو ملت و تقویت اعتماد متقابل و روابط در همه حوزهها را هموار خواهد کرد.
در این نشست دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری در حوزههای اقتصادی، توسعه روابط تجاری، صلح، ثبات و رفاه مردم منطقه تأکید کردند.
در بیانیه مذکور آمده است: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین نقش پاکستان را در تقویت صلح و ثبات منطقهای ستود و اعضای هیئت پارلمانی ایران نیز از نقش فعال پارلمان پاکستان در همکاریهای منطقهای قدردانی کردند.
در این دیدار «سید نوید قمر» عضو مجلس ملی پاکستان و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان و همچنین اعضای ایرانی این شورای پارلمانی نیز حضور داشتند.