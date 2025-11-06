پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل گفت: با استقرار ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری در پایگاههای عملیاتی، تمهیدات لازم برای مقابله با برف و یخبندان در جادههای استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیمالله وثوقی، در نشست منطقهای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان اظهار کرد: در طرح ایمنسازی راههای استان، تاکنون ۲۹ نقطه پرتصادف و حادثهخیز اصلاح و بهسازی شده و عملیات رفع نواقص در سایر مسیرها تا پایان سال جاری ادامه دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان اردبیل گفت: محورهای حیران، صائین، خلخال–اسالم و اردبیل–سرچم بیشترین آمار تصادفات زمستانی را به دلیل پدیدههای نامساعد جوی از قبیل کولاک، یخبندان و کاهش دید به خود اختصاص دادهاند.
عضو شورای اداری استان اردبیل در ادامه افزود: امسال کلیه ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری اعم از برفروب، نمکپاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی مستقر شدهاند و نزدیک به ۴۰۰ نفر از نیروهای انسانی نیز در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
وثوقی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در صورت لزوم و تشدید شرایط جوی، از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد نیز برای ارائه خدمات راهداری بهرهگیری خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل با بیان اینکه این استان با سه استان گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی تعامل فعالی در حوزه مدیریت راهداری زمستانی دارد، ابراز امیدواری کرد: با برگزاری نشستهای منطقهای هماهنگی مانند این گردهمایی، تصمیمگیریهای مشترک و یکپارچهای درباره انسداد، بازگشایی و یا اعمال محدودیتهای تردد صورت پذیرد.
وی همچنین از بهرهبرداری از فناوریهای نوین در اجرای طرح زمستانی راهداری خبر داد و گفت: تمامی ماشینآلات به سامانههای GPS و MGTS مجهز هستند و وضعیت ترافیکی و آبوهوایی محورهای اصلی نیز بهصورت لحظهای از طریق مرکز مدیریت راههای استان پایش میشود.
وثوقی در ادامه با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی بهموقع و دقیق به مسافران و رانندگان یادآور شد: اطلاعرسانی در مورد وضعیت مسیرهای مواصلاتی استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، ارسال پیامک به رانندگان ناوگان باری و همچنین نصب تابلوهای اطلاعرسان هوشمند در پایانهها انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل در پایان افزود: ذخیرهسازی نمک و شن موردنیاز برای مقابله با یخبندان بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و انبارهای سوخت پایگاههای عملیاتی نیز برای فعالیت بیوقفه و شبانهروزی در شرایط برفی و یخبندان کاملاً آماده هستند.