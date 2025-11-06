رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری کارگاه آموزشی راهبران قرآنی مدارس شاهد ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صادق احمدی گفت: کارگاه آموزشی راهبران قرآنی مدارس شاهد ابتدایی استان همدان در راستای ارتقای کیفی برنامه‌های قرآنی مدارس شاهد به شکل قطبی در مدرسه ابتدایی شهید بهادربیگی ناحیه یک همدان و مدرسه شاهد زینب کبری شهرستان ملایر برگزار شد.

او افزود: در این کارگاه تخصصی که آموزگاران جدیدالورود مدارس ابتدایی شاهد استان حضور داشتند، مدرسان طرح افق شاهد روند اجرای این طرح را تشریح کردند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان تأکید کرد: طرح افق شاهد در راستای فعالیت‌های قرآنی در مدارس شاهد و با هدف پویا نمودن درس قرآن براساس راهبرد‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به اجرا درآمده است.